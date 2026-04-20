Китайский автопроизводитель FAW отозвал 14 тыс. грузовиков CA4180 в России
Китайский автопроизводитель FAW отзывает 14 099 грузовиков модели CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений, а также проведения диагностики и возможной замены ряда комплектующих, сообщил Росстандарт.
Отмечается, что из общего числа подлежащих отзыву транспортных средств 6 579 автомобилей не были поставлены на государственный учет, а 7 521 грузовик уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года, передает РИА «Новости».
Как отмечают в ведомстве, на отзываемых грузовиках будет проведена диагностика состояния тормозных камер и, при необходимости, их замена, включая энергоаккумуляторы. Также специалисты проверят состояние выхлопной системы, при необходимости заменят глушители, а кроме того – произведут замену органов управления, таких как многофункциональный подрулевой переключатель и блок управления кондиционером.
В июле 2025 года по итогам внеплановых проверок было принято решение о запрете импорта и продажи этих грузовиков на территории России. Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформирует представитель FAW в России – ООО «ФАВ-Восточная Европа». Кроме того, узнать о включении машины в отзывную кампанию можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.
Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев транспортных средств.
