    17 ноября 2025, 16:35 • Справки

    Крупнейшие города России 2025: рейтинг и численность населения по данным на 2024 год

    Крупнейшие города России 2025: рейтинг и численность населения по данным на 2024 год
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    В России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Санкт-Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.

    Города-миллионники: кто входит в список

    По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2024 года статус города-миллионника имеют 16 российских населенных пунктов. Больше всего таких городов расположено в Уральском экономическом районе.

    Абсолютным лидером по численности населения остается Москва с показателем 13 149 803 человека. На втором месте находится Санкт-Петербург с населением 5 597 763 человек. Третье место занимает Новосибирск, неофициальная столица Сибири, где проживает 1 633 851 человек.

    Далее в рейтинге следуют Екатеринбург (1 536 183 человека), Казань (1 318 604), Красноярск (1 205 473), Нижний Новгород (1 204 985), Челябинск (1 177 058), Уфа (1 163 304) и Самара (1 158 952). Замыкают список городов-миллионников Ростов-на-Дону (1 140 487), Краснодар (1 138 654), Омск (1 104 485), Воронеж (1 046 425), Пермь (1 026 908) и Волгоград (1 018 898).

    Топ-16 городов-миллионников России на 1 января 2024 года

    Место Город Численность населения (человек)
    1 Москва 13 149 803
    2 Санкт-Петербург 5 597 763
    3 Новосибирск 1 633 851
    4 Екатеринбург 1 536 183
    5 Казань 1 318 604
    6 Красноярск 1 205 473
    7 Нижний Новгород 1 204 985
    8 Челябинск 1 177 058
    9 Уфа 1 163 304
    10 Самара 1 158 952
    11 Ростов-на-Дону 1 140 487
    12 Краснодар 1 138 654
    13 Омск 1 104 485
    14 Воронеж 1 046 425
    15 Пермь 1 026 908
    16 Волгоград 1 018 898

    Какие города показали наибольший рост населения

    Наиболее значительно за межпереписной период в абсолютных цифрах возросла численность населения в трех крупнейших мегаполисах. Москва увеличилась более чем на 1,5 миллиона человек, в том числе за счет присоединения территорий Новой Москвы. Значительный прирост также зафиксирован в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

    Среди других городов прирост на сотни тысяч жителей продемонстрировали Балашиха Московской области (включая присоединенный город Железнодорожный), Тюмень и Красноярск. Последний официально получил статус миллионника лишь после Всероссийской переписи населения 2021 года, хотя по оценкам местных властей миллионный житель в городе появился еще в 2012 году.

    Потенциальные кандидаты в миллионники

    По состоянию на 1 января 2024 года в России насчитывается 20 городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек. Потенциальными миллионниками эксперты называют Саратов с населением 891 898 человек и быстрорастущую Тюмень, где проживает 855 618 человек.

    Среди городов с населением от 300 до 500 тысяч человек растут и, вероятно, в ближайшие годы преодолеют отметку в 500 тысяч жителей Чебоксары, Калининград и Сочи. Другими точками роста являются подмосковный Подольск, Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе и Якутск.

    Урбанизация и концентрация населения

    Общая численность населения России на 1 января 2025 года составляет 146 120 миллиона человек. При этом городское население достигает 109 691 миллиона человек, что составляет 75,1% от общей численности. Этот показатель подтверждает устойчивую тенденцию к урбанизации в стране.

    Главной тенденцией развития российских городов эксперты называют концентрацию населения в крупных центрах. Процесс связан с более высоким уровнем жизни в мегаполисах и большими возможностями для трудоустройства и развития. Москва и Санкт-Петербург продолжают стягивать ресурсы огромной страны, оставаясь основными центрами притяжения для мигрантов из других регионов.

    Качество городской среды: оценка Минстроя

    Помимо численности населения, важным показателем развития городов является качество городской среды. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ежегодно формирует Индекс качества городской среды для всех российских городов.

    По итогам оценки за 2024 год среди городов-миллионников наиболее высокое качество городской среды выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Среди крупных городов (от 250 тысяч до 1 миллиона человек) лидерами стали Тула, Грозный, Тюмень и Рязань.

    «Первоначальная национальная цель по повышению Индекса качества городской среды на 30% в 2024 году достигнута. В этом году число городов с благоприятной средой на 18% превысило плановое значение, 205 городов стали комфортнее для проживания», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

    Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств: жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. При этом учитываются критерии безопасности, комфортности, экологичности, идентичности, современности среды и эффективности управления.

    Исторический контекст: от СССР до наших дней

    Для сравнения, в 1989 году в Советском Союзе было 23 города-миллионника, из которых 12 находились в РСФСР. После распада СССР ряд крупнейших городов оказались за пределами России – это Киев, Ташкент, Баку и другие.

    С момента проведения первой переписи населения в России в 1897 году и до начала 1960-х годов только Москва и Санкт-Петербург имели численность населения, превышающую миллион человек. В 1960-е годы к ним добавились Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Екатеринбург. При переписи 1979 года статус миллионников получили Челябинск и Омск, в 1989 году – Казань, Ростов-на-Дону, Уфа и Пермь.

    Перспективы развития городов России

    Развитие российских городов и повышение качества жизни в них остается ключевым приоритетом государственной политики. Доля городов с благоприятной средой в 2024 году составила 82,4%, что свидетельствует о системной работе по улучшению условий проживания граждан.

    Эксперты отмечают важность проведения политики по развитию альтернативных центров расселения и экономической активности, помимо агломераций Москвы и Санкт-Петербурга. С учетом усиливающихся демографических вызовов тема городского и агломерационного развития в центрально-российских регионах становится все более актуальной в социально-экономической повестке страны.

    В ближайшие годы список городов-миллионников может пополниться новыми участниками. Наиболее вероятными кандидатами являются Саратов и Тюмень, которые демонстрируют устойчивый рост численности населения. Это позволит более равномерно распределить экономическую активность по территории страны и снизить давление на столичные агломерации.

