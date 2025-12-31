  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    31 декабря 2025, 18:50

    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом

    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Поздравления военных корреспондентов в своем Telegram-канале выложило Мингобороны.

    Герой России военкор Евгений Поддубный отметил: «Записываю это обращение на фоне радостных вестей о том, что российская армия освободила Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, ещё одну часть Донбасса, что армия и Россия освободила Гуляйполе, армия России продолжает успешно наступать на всех главных направлениях в зоне СВО». «Я всем в большие праздники желаю одного – скорейшей нашей общей победы и живыми вернуться домой. Нас ждут дома», – подчеркнул он.

    «Вы, конечно, в минувшем году показали, что такое сила русского оружия и пароля русского солдата. Наверное, фраза года, произнесенная нашим президентом: «Где ступила нога русского солдата, то наше». Огромное вам спасибо за те успехи, которые были достигнуты вашими усилиями!» – сказал Александр Коц.

    Александр Сладков в своем поздравлении отметил: «Я желаю вам в 26-м году спокойствия, обычной полигонной работы, восстановления раненых... Мужики, я вас обнимаю и желаю, чтобы мы видели вас уже на учениях в очень тяжелом и очень трудоемком ежедневном графике – такова ваша планида, за это мы вас любим, уважаем, а вы нас не подводите».

    А Дмитрий Кулько пожелал: «Пусть небо будет чистым, без дронов, и вообще пусть небо всегда будет только нашим. В эту новогоднюю ночь уж точно пусть над вашими головами будут только мирные звезды. А связь чтобы не обрывалась, чтобы услышать самые родные голоса. Пусть 2026-й принесет нам долгожданную победу!».

    30 декабря 2025, 23:18
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    31 декабря 2025, 15:45
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ

    Эксперт Кнутов: Россия представила неопровержимые доказательства атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алёна Задорожная

    После того, как стал известен тип дронов, которыми противник атаковал резиденцию президента Владимира Путина, стало понятно: Зеленский и его западные кураторы знали о нападении. Тем не менее и Киев, и Европа продолжают лгать о произошедшем. Однако Москва не оставит такие действия безнаказанными, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Чаклун-В» считается украинским дроном. Однако, по сути, это измененный Bayraktar TB. Машина существует в двух модификациях – ближнего и дальнего действия. Первая работает на электродвигателе и способна пролететь около 100 километров, в то время как второй вариант – до 900 километров. При этом полезная нагрузка аппарата может составлять от шести до 25 кг. Крейсерская скорость аппарата – 120 км/ч, а максимальная – 150 км/ч», – рассказал Юрий Кнутов, историк войск ПВО, военный эксперт.

    По его словам, российские военные «очень хорошо отработали по целям». «Как минимум один дрон практически не поврежден. Это позволит нашим военным точно определить точку запуска БПЛА, детальный маршрут, а также выяснить особенности машины, чтобы в дальнейшем российские радиотехнические и зенитно-ракетные войска отражали атаки еще более эффективно», – рассуждает аналитик.

    «На данный момент нам известно, что беспилотники запускались со стороны Сумской и Черниговской областей. Если внимательно изучить маршруты, то становится очевидным – они проходят над малонаселенными, почти безлюдными районами. Первая атака пришлась на Белгородскую область», – описывает спикер

    Он добавил, что вторая группа БПЛА проходила «окружными путями». «Более того, можно с почти полной уверенностью говорить, что дроны готовились к запуску или даже были запущены еще до того, как Владимир Зеленский вылетел в США на переговоры с Дональдом Трампом. То есть он хорошо знал о готовящемся нападении», – полагает аналитик.

    Впрочем, Зеленский продолжает отрицать причастность Киева к атаке. «Не удивительно. Он – бывший комик, ему неоднократно приходилось говорить на сцене что-то не соответствующее реальности, сохраняя при этом уверенное выражение лица», – иронично заметил Кнутов.

    «Также надо понимать, что если Киев признает атаку, то он автоматически признает и тот факт, что украинские власти пытались убить президента России. В схожем положении находится и Европа, которая просто делает вид, что ничего не происходит. План по нанесению стратегического поражения нашей стране провалился. Поэтому НАТО и ЕС попросту лгут», – продолжает собеседник.

    Аналитик допускает, что о готовящемся нападении на резиденцию Путина знал не только сам Зеленский, но и недружественные правительства: Лондон, Париж, Хельсинки и другие. «Кто-то просто дал согласие, кто-то активно поддержал», – рассуждает он.

    Как бы то ни было, Россия не оставит ситуацию просто так, уверен аналитик. «Ответ обязательно последует. Причем он должен быть серьезным, адекватным, хорошо подготовленным и продуманным. Чтобы на Банковой содрогнулись, как это было после демонстрации и размещения «Орешника», – приводит пример специалист.

    Сейчас же, опубликовав карту с маршрутами дронов и видео с обломками беспилотников, Россия четко доказала – атака действительно была. «Мы подтвердили, что противник пытался нанести урон лично Владимиру Путину и намеревался сорвать диалог Москвы и Вашингтона», – заключил Кнутов.

    Министерство обороны России в среду показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Кроме того, военное ведомство продемонстрировало обломки одного из аппаратов. После падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась. Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина является необходимым. По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

    «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала реакцию Москвы на атаку, а также объясняла, почему Киев пошел на очередную террористическую провокацию на фоне переговоров Трампа и Зеленского.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 23:05
    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск

    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по ключевым портам Одесской области – Южному и Черноморску, в результате атаки были повреждены экономически важные объекты портовой инфраструктуры.

    Вооружённые силы России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области. В ходе атаки были повреждены важные объекты портовой инфраструктуры, а также ключевые экономические сооружения региона, передает Lenta.ru.

    По имеющимся данным, удары наносились дронами-камикадзе. В результате были повреждены сухогруз с зерном и резервуары для хранения растительного масла. Сухогруз шел под флагом Панамы.

    В Telegram-канале «Военный Осведомитель» опубликованы фотографии с повреждениями судов Emmakris III и Captain Karam, которые также заходили в порты области под панамским флагом. По мнению авторов Telegram-канала, атака могла быть произведена относительно маломощными дронами, такими как БМ-35, а не «Геранями» или ракетами. Авторы ресурса связывают удары с возможной деятельностью центра «Рубикон».

    Ранеее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

    31 декабря 2025, 15:20
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    31 декабря 2025, 13:35
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На Купянском направлении за сутки подразделения 6-й армии отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Нечволодовки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск.

    При этом были уничтожены до 30 боевиков и два пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Купянска-Узлового, Прокоповки, Паламаревки, Ковшаровки, Моначиновки и Грушевки в Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак». Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Искрисковщиной, Миропольем, Новой Сечью и Павловкой в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ под Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Краматорска, Константиновки, Резниковки, Ильиновки и Кривой Луки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Гришино, Нового Донбасса, Доброполья, Торецкого, Анновки, Марьевки, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери противника составили до 500 военнослужащих, машина пехоты, три бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Бойково, Зализничного и Терноватого в Запорожской области, Великомихайловки и Братского в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ прорваться к Московке у Купянска. В тот же день боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске.

    Во вторник российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское.

    31 декабря 2025, 07:30
    Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет

    Tекст: Катерина Туманова

    Темпы роста расширения полосы безопасности бойцами группы «Север» нарастают, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск.

    «В текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов добавил, что войска группировки в освобожденных районах Курской области решают гуманитарные задачи, при этом инженерные подразделения «Северян» разминируют территории в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах.

    Глава Генштаба также отметил, что бойцы «Севера», создавая полосу безопасности при граничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, взяли под контроль около 950 кв. км территории.

    «Освобождено 32 населенных пунктов, в том числе 14 в Харьковской области и 18 в Сумской. Наиболее крупным из них является город Волчанск», – подчеркнул он.

    На пункте управления генерал Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды.

    «Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с награждением государственными наградами. Вы их получили за отвагу и мужество. Уверен, что вы и дальше будете так же инициативно, грамотно и мужественно действовать, выполнять задачи. Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач. И поздравляю с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, вам успехов и вашим родным и близким. Всего самого доброго», – сказал генерал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области. «Северяне» сообщили, как ВСУ бьют из РСЗО по поселениям с мирными жителями.

    31 декабря 2025, 09:09
    Силы ПВО за ночь уничтожили 86 БПЛА над Россией

    Минобороны сообщило об уничтожении 86 БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над акваторией Чёрного моря, сообщило Министерство обороны России.

    В период с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 мск 31 декабря дежурные силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Большая часть БПЛА была ликвидирована над акваторией Черного моря – 56 аппаратов.

    Над Брянской областью было сбито девять беспилотников, тогда как над Липецкой областью средства ПВО уничтожили восемь дронов. Столько же беспилотников было перехвачено над территорией Республики Крым за тот же временной отрезок.

    Кроме того, пять аппаратов украинских сил были уничтожены над Краснодарским краем. Данные о разрушениях или пострадавших не приводятся.

    В Туапсе при атаке БПЛА пострадали два человека, были повреждены несколько домов, причал и нефтеперерабатывающий завод.

    ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Запорожской области, что привело к аварийному отключению электроснабжения.

    31 декабря 2025, 04:35
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    31 декабря 2025, 07:01
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    30 декабря 2025, 22:33
    В РПЦ сообщили о гибели в ДНР протоиерея Василия Кийко

    Tекст: Катерина Туманова

    Священник Донецкой епархии протоиерей Василий Кийко трагически погиб во время выполнения пастырского долга на территории Красноармейского района ДНР, где был настоятелем Покровского храма села Гришино.

    «В результате боевых действий 29 декабря 2025 года, на 62-м году жизни, трагически погиб протоиерей Василий Кийко, настоятель Покровского храма села Гришино Красноармейского района Донецкой Народной Республики», – сообщили  на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

    Прихожане храма смогли забрать тело священника с места гибели, однако из-за чрезвычайных обстоятельств чин погребения будет совершен заочно. Донецкая епархия призвала духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении его души и выразила соболезнования родным и близким погибшего.

    Василий Кийко родился 1 января 1964 года в Днепропетровской области, с 1997 года занимал должность настоятеля Покровского храма. В 1999 году его возвели в сан протоиерея. До этого он получил среднее образование, служил в Советской армии и исполнял церковные послушания в нескольких приходах Донбасса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили присвоить звание Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде. При атаке дронов ВСУ в ДНР погиб священник с супругой и семья прихожан с ребенком.

    30 декабря 2025, 21:40
    За три часа над Москвой сбили четыре беспилотника

    В течение трех часов были сбиты четыре беспилотника над Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система ПВО уничтожила очередной беспилотник, направлявшийся к столице, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.

    Система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник отметил: «Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место и занимаются устранением последствий инцидента.

    Всего за последние три часа это уже четвертый беспилотник, уничтоженный на подлете к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

    Немного раньше средства ПВО Министерства обороны сбили другой беспилотник, который приближался к Москве. Экстренные службы прибыли к месту падения обломков БПЛА в Москве и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.


    30 декабря 2025, 20:23
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.

    Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.

    Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».

    Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    31 декабря 2025, 00:55
    Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Массированная атака ударных БПЛА ВСУ по энергетическим объектам Запорожской области привела к аварийному отключению электроснабжения, в связи с чем глава региона Евгений Балицкий провел оперативное совецание.

    «Отключение затронуло около 170 тыс. абонентов. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», – написал он в Telegram-канале.

    По словам Балицкого, трудности, «которые вызваны атакой укронацистского режима» какое-то время будут ощущаться жителями региона, но он пообещал выполнить все поставленные перед руководством области задачи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ 27 декабря атаковали село Водяное в Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе. На следующий день в Запорожской области два человека пострадали из-за удара ВСУ по микроавтобусу. Во вторник ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетике Запорожской области.


    31 декабря 2025, 10:59
    Названо самое популярное блюдо перед Новым годом в СИЗО Москвы

    Сельдь под шубой стала самым популярным заказом в московских СИЗО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наиболее частым выбором у содержащихся в следственных изоляторах столицы к Новому году стал салат «селедка под шубой», заявили в компании, которая представляет такую услугу.

    Компания продает готовую еду, продовольственные и непродовольственные товары в магазинах при СИЗО, передает РИА «Новости».

    Чаще всего опцию используют близкие обвиняемых. Наиболее популярным продуктом перед Новым годом стала селедка под шубой, ее готовят чаще всего, сообщили там.

    До этого в компании сообщали, что среди блюд также есть другие салаты, пироги и холодец.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие салаты подать на новогодний стол.

    30 декабря 2025, 21:25
    Силы ПВО сбили 109 украинских беспилотников за четыре часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером 30 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников, большая часть была сбита над Брянской областью.

    Средства российской ПВО за четыре часа сбили 109 украинских беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. Самый массированный налет был зафиксирован над Брянской областью, где уничтожили 80 дронов.

    Еще 10 беспилотников были сбиты над Калужской областью. Над Московским регионом дежурные расчеты ПВО ликвидировали восемь аппаратов, включая три дрона, направлявшихся к Москве, говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, семь украинских БПЛА были перехвачены на территории Курской области, два – над Воронежской областью, по одному аппарату зафиксировано в Белгородской и Смоленской областях.

    Министерство обороны отметило, что все дроны были самолетного типа. О повреждениях на земле или пострадавших среди мирного населения в сообщении информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края за четыре часа.

