Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.
ВС России поразили портовые сооружения ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 112 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотников, 631 ЗРК, 25 429 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 3 534 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим бьет по мирным целям, но это ему не поможет.
На прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.