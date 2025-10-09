ВС России поразили портовые сооружения ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 112 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотников, 631 ЗРК, 25 429 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 3 534 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим бьет по мирным целям, но это ему не поможет.

На прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.