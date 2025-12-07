Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской, Тульской и Орловской областями, передает ТАСС. Информацию об этом предоставило Минобороны России.

В министерстве уточнили: «7 декабря с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА над территориями Белгородской и Тульской областей и один над территорией Орловской области».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ использовали одну из церквей в Херсонской области для запуска беспилотников. Бойцы подразделения «Ахмат» уничтожили за одну неделю более 100 беспилотников с помощью новой разработки. Обломки беспилотника обнаружены в Ленинградской области после утренней атаки.