Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.0 комментариев
Кремль спросили о месте встречи для нового раунда переговоров по Украине
Песков сообщил об отсутствии решения по месту переговоров по Украине
Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Место проведения предстоящего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не определено, передает ТАСС. Сообщение об этом сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов после заявления Владимира Зеленского о необходимости проводить встречу на территории США по соображениям безопасности.
Песков отметил, что площадка для новых переговоров пока не выбрана. Он также подчеркнул, что в настоящее время приоритеты у американских переговорщиков иного характера, добавив: «У них много нагрузки на других направлениях хорошо понятных».
Таким образом, вопрос о месте и времени следующей встречи остается открытым, так как обсуждение деталей между сторонами продолжается.
Ранее Турция заявила о готовности предоставить свою площадку для переговоров по ситуации на Украине.
Дмитрий Песков отметил, что переговоры, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.