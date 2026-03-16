Кремль спросили о месте встречи для нового раунда переговоров по Украине

Песков сообщил об отсутствии решения по месту переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Место проведения предстоящего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не определено, передает ТАСС. Сообщение об этом сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов после заявления Владимира Зеленского о необходимости проводить встречу на территории США по соображениям безопасности.

Песков отметил, что площадка для новых переговоров пока не выбрана. Он также подчеркнул, что в настоящее время приоритеты у американских переговорщиков иного характера, добавив: «У них много нагрузки на других направлениях хорошо понятных».

Таким образом, вопрос о месте и времени следующей встречи остается открытым, так как обсуждение деталей между сторонами продолжается.

Ранее Турция заявила о готовности предоставить свою площадку для переговоров по ситуации на Украине.

Дмитрий Песков отметил, что переговоры, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.