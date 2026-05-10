С пораженного хантавирусом судна MV Hondius эвакуированы более 90 человек
С судна MV Hondius, на котором ранее зафиксировали вспышку хантавируса, эвакуировали 94 человека, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Корабль прибыл к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него уже ссаживали людей с симптомами опасной инфекции, передает РИА «Новости».
По словам главы испанского Минздрава, операция прошла «совершенно нормально». Пассажиров оперативно отправили в их страны несколькими авиарейсами.
В воскресенье планируются еще два перелета: шесть человек отправятся в Австралию, а 18 пассажиров вернутся в Нидерланды. После этого на борту останутся 34 человека, и судно сможет покинуть акваторию Канарских островов.
Гарсия также уточнила, что у двух женщин из Аликанте и Барселоны, сидевших в самолете рядом с умершей от хантавируса пассажиркой, заражение не подтвердилось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, круизное судно MV Hondius пришвартовалось у берегов испанского острова Тенерифе. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о старте спасательной операции. Ранее специалисты ЮАР определили смертельный штамм хантавируса «Андес».