Установлен ставший причиной смерти пассажиров лайнера Hondius штамм хантавируса

Tекст: Антон Антонов

Мотсоаледи выступил перед национальным парламентом и заявил: «Речь идет о штамме хантавируса »Андес«. Это единственный известный штамм, который вызывает передачу вируса от человека к человеку».

Глава ведомства уточнил, что подобный путь заражения встречается крайне редко. Он призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры предосторожности. Медицинские службы уже принимают все усилия для предотвращения распространения опасной инфекции на территории государства, передает ТАСС.

Сейчас специалисты разыскивают пассажиров рейса с острова Святой Елены в Йоханнесбург. Они летели вместе с гражданкой Нидерландов, которая скончалась от хантавируса через несколько часов после прибытия. Кроме того, в местной больнице в критическом состоянии находится эвакуированный с лайнера британец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные службы эвакуировали всех заболевших пассажиров с круизного лайнера MV Hondius. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус исключил вероятность повторения сценария пандемии COVID-19.