Пашинян заявил об обсуждении с США строительства ж/д дороги для Азербайджана

Пашинян: Армения и США обсуждают строительства ж/д дороги для Азербайджана

Tекст: Вера Басилая

По словам Пашиняна, Армения и США обсуждают перспективы строительства железнодорожной линии, которая должна соединить основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань, передает ТАСС.

Пашинян отметил, что Вашингтон рассматривается партнером по данному проекту, поскольку он «является неотъемлемой частью инициативы TRIPP». Эта программа носит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Премьер Армении подчеркнул, что среди возможных последствий таких решений значится и перспектива транзитных перевозок из России в Армению по новой железнодорожной магистрали – через территорию Азербайджана. По словам премьера, сейчас ведутся подробные консультации по этому вопросу.

В августе премьер Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании и открытии транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном.

Ранее Пашинян пообещал открыть «маршрут Трампа» за два–три года.

Азербайджан принял решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению.

Пашинян объявил о запуске транзита грузов из Турции в Азербайджан.

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению.