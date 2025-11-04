Пашинян заявил об обсуждении с США строительства ж/д дороги для Азербайджана

Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом, откликаясь на зов, не улавливаемый опросами. Этот феномен нашел яркое подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.0 комментариев
Пашинян: Армения и США обсуждают строительства ж/д дороги для Азербайджана
Армянские власти рассматривают возможность строительства маршрута с участием США, который соединит основную территорию Азербайджана с находящейся в анклаве Нахичеванью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По словам Пашиняна, Армения и США обсуждают перспективы строительства железнодорожной линии, которая должна соединить основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань, передает ТАСС.
Пашинян отметил, что Вашингтон рассматривается партнером по данному проекту, поскольку он «является неотъемлемой частью инициативы TRIPP». Эта программа носит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».
Премьер Армении подчеркнул, что среди возможных последствий таких решений значится и перспектива транзитных перевозок из России в Армению по новой железнодорожной магистрали – через территорию Азербайджана. По словам премьера, сейчас ведутся подробные консультации по этому вопросу.
В августе премьер Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании и открытии транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном.
Ранее Пашинян пообещал открыть «маршрут Трампа» за два–три года.
Азербайджан принял решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению.
Пашинян объявил о запуске транзита грузов из Турции в Азербайджан.
Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению.