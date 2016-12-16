Путин предоставил российское гражданство бойцу Монсону

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону.

«Принять в гражданство РФ Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Джеффри Монсон – американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон тренируется в American Top Team, которая базируется в Coconut Creek, штат Флорида.

Отметим, что за последние годы российское гражданство было предоставлено ряду известных иностранцев, в том числе американскому боксеру Рою Джонсу-младшему, актеру Жерару Депардье, актеру Стивену Сигалу.