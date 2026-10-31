Рубио заявил о зашедшем в тупик конфликте на Украине

Рубио: Конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик

Tекст: Вера Басилая

«Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие страны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

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Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.