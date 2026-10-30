  • Новость часаЛантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня

    Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине

    Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, участвующим в производстве беспилотников, сообщило Минобороны.

    Массированный удар наносился высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, целями стали предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

    Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам.

    В тот же день военное ведомство отчиталось о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям.

    В понедельник российские военные поразили электроподстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове, обеспечивающую работу оборонных предприятий.

    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    29 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Киевские предприниматели начали распродавать бизнесы с большими скидками

    В Киеве начали массово распродавать кафе и рестораны из-за нехватки кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве предприниматели массово выставляют на продажу готовые бизнесы с существенными скидками на фоне падения спроса и нехватки персонала, пишут местные СМИ.

    Кафе, рестораны и магазины в украинской столице распродаются по ценам значительно ниже вложенных средств, пишет «Страна.ua» со ссылкой на издание «Лига». В качестве примера приводится продажа кафе площадью 50 кв. метров за 22 тыс. долларов, что вдвое меньше суммы инвестиций в него.

    Отмечается, что в последнее время в Киеве закрылось множество заведений, среди которых рестораны VATRA и «Лента», кондитерская KREMÓVA, кафе «Встреча», пиццерия Pizza di Casa и книжные магазины Readeat. Сеть ресторанов «Сушия» сокращает количество точек в торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские СМИ сообщили о дефиците продуктов питания в киевских магазинах из-за повреждения складских помещений.

    В апреле рестораторы на Украине столкнулись с масштабным кризисом из-за роста тарифов и нехватки кадров.

    В январе киевские кафе стали массово закрываться из-за почти полного отсутствия электричества.

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    29 октября 2026, 22:39 • Новости дня
    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч

    Бескрестнов заявил о разгоне российских дронов «Герань-5» до 1000 км/ч

    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до тысячи километров в час во время маневрирования.

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что украинские технологии постоянно отстают от новых модификаций российских беспилотников, скорость которых на отдельных участках достигает тысячи километров в час, передают «Вести».

    «Мы фиксировали случаи, когда в ходе маневрирования «Герань-5» разгонялась до тысячи километров в час», – сказал Бескрестнов. По его словам, возможности российских ударных аппаратов постоянно растут.

    Ранее российский военный обозреватель Евгений Поддубный отмечал, что эволюция отечественных беспилотников привела к созданию аппарата, стирающего грань между ударным дроном и крылатой ракетой. Главным преимуществом новой модели он назвал низкую цену, которая позволяет организовать массовое производство аппарата.

    Сооснователь украинской компании по производству беспилотников Станислав Гришин заявил о неготовности Украины к появлению передовых российских реактивных дронов «Герань».

    Житель Киева запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника, выполняющего маневр уклонения с разворотом на 180 градусов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников.

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    29 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине

    Ушаков: Атаки Киева 4 ноября могут повлиять на позицию России по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что возможные масштабные атаки Киева в День народного единства могут сказаться на настроении России в вопросе возобновления переговоров.

    «Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, это логично», – заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе России публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    30 октября 2026, 01:06 • Новости дня
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о гибели сотрудника Запорожской АЭС в результате атаки беспилотника.

    «МАГАТЭ проинформировано о том, что сегодня в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции», – сообщило агентство в X.

    Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской ЗАЭС.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что «любое нападение на персонал атомной станции совершенно неприемлемо и нарушает семь важнейших принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта».

    Он вновь призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии в ходе конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС.

    Замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина открыто развернула кампанию по целенаправленным и систематическим убийствам персонала Запорожской АЭС.

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    29 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Лантратова: Разминирование маршрутов гуманитарного конвоя в Алешках завершено
    Лантратова: Разминирование маршрутов гуманитарного конвоя в Алешках завершено
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.

    Гуманитарная колонна направится к центральной районной больнице, помощь для которой собирали по просьбам местных жителей, сообщила Лантратова в Мах. «Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда», – заявила омбудсмен.

    Возможность выехать из города будет предоставлена жителям до 14:00, а раздачу гуманитарной помощи планируется начать после 14:30. Все меры безопасности будут соблюдены.

    Дальнейшие действия координируются с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. Кроме того, омбудсмен выразила благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за посредничество и личное участие в достижении гуманитарных договоренностей.

    На месте работают журналисты, которые смогут пообщаться с жителями, добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил помощь Мелании Трамп в организации миссии ее опытом воссоединения детей с семьями.

    Президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.

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    29 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ

    Российские дроны поразили шедший в Одессу сухогруз с военным грузом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы в Одессу для нужд украинской армии.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Мах.

    На переходе морем было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило в Одессу военные и двойного назначения грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

    В прошлую субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

    Днем ранее Министерство обороны сообщило о поражении сухогруза с военными грузами для украинской армии.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    30 октября 2026, 06:08 • Новости дня
    Первый женский батальон беспилотников ВСУ потерял половину состава

    В Запорожской области уничтожена половина женского батальона БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры заявили об уничтожении примерно половины личного состава первого женского батальона беспилотных систем ВСУ «Гарпии» после его переброски в Запорожскую область.

    Украинское командование перебросило батальон беспилотных систем «Гарпии», состоящий исключительно из женщин, на линию фронта в Запорожскую область, где подразделение сразу начало нести существенные потери. К настоящему моменту российские военные уничтожили около 17 расчетов, что составляет примерно половину всего личного состава батальона, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    Собеседник агентства уточнил, что батальон «Гарпии» был официально сформирован в марте 2025 года. Он стал первым экспериментальным подразделением в рядах Вооруженных сил Украины, полностью укомплектованным военнослужащими женского пола, которых подготовили для выполнения задач в качестве операторов ударных и разведывательных дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские операторы ударных БПЛА уничтожили наземные роботизированные комплексы и полевые склады ВСУ в Запорожской области.

    Также источник в силовых структурах России сообщил о начале обучения состоящего из женщин специального подразделения украинской армии.

    Замкомандира роты группировки войск «Центр» заявил о формировании украинским командованием целых подразделений операторов дронов из военнослужащих женского пола.

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    30 октября 2026, 00:06 • Новости дня
    Склады загорелись в Киеве после серии взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    Складские помещения загорелись в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе.

    Пожар начался в Дарницком районе Киева, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг в Киеве во время действия воздушной тревоги также прозвучали взрывы.

    В Днепропетровске после серии взрывов и поражения энергетической инфраструктуры началось мерцание, возникли серьезные проблемы с электричеством и водоснабжением.

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    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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