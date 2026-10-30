Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине
Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, участвующим в производстве беспилотников, сообщило Минобороны.
Массированный удар наносился высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, целями стали предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, указало ведомство в Max.
Также поражены объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.
Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам.
В тот же день военное ведомство отчиталось о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям.
В понедельник российские военные поразили электроподстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове, обеспечивающую работу оборонных предприятий.