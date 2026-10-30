Российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Массированный удар наносился высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, целями стали предприятия ВПК Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

Также поражены объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам.

В тот же день военное ведомство отчиталось о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям.

В понедельник российские военные поразили электроподстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове, обеспечивающую работу оборонных предприятий.