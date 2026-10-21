Замглавы департамента МИД Воронцов: Киев начал кампанию убийств работников ЗАЭС

Tекст: Антон Антонов

«Верхом цинизма считаем заявления представителя Киева о нехватке квалифицированного персонала, так как именно Украина открыто развернула кампанию по целенаправленному и систематическому убийству сотрудников станции, в их числе – погибший 15 июля главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев», – сказал Воронцов.

По словам дипломата, Запорожская АЭС и ее город-спутник Энергодар подвергаются практически ежедневным ударам со стороны Украины, передает РИА «Новости».

Воронцов уточнил, что только в 2026 году наносились удары по зданиям для переработки радиоактивных отходов и машинному отделению энергоблока №6, обстреливались бензовозы, обслуживавшие резервные дизель-генераторы станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Запорожской АЭС заявили об угрозе ядерной безопасности после атаки по автобусу с персоналом.

В тот же день подразделения ВСУ в Энергодаре атаковали пассажирский автобус.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил это смертельное нападение на руководство станции.