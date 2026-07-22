Сикорский: Киев должен убедить Польшу принять Украину в ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Украине необходимо, чтобы Польша проголосовала в пятидесяти разных голосованиях. Необходимо единогласность прежде, чем Украина станет членом [ЕС]», – приводит слова Сикорского РИА «Новости» со ссылкой на TVN.



Он отметил, что даже согласие на голосованиях в Брюсселе еще не означает вступления какой-либо страны в ЕС. По словам Сикорского, этот процесс требует ратификации всеми государствами-членами объединения.

Глава польского МИДа подчеркнул, что трактат о вступлении должен быть утвержден парламентом и главой государства. Он заявил, что Украина должна убедить Польшу, что станет европейской страной, осознающей свою историческую ответственность, и призвал серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом неприемлема.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сикорский указал на право Варшавы наложить вето на вступление Украины в Евросоюз.

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