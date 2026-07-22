Tекст: Антон Антонов

«Подразделения 104 обр ТерО [ВСУ] бежали с занимаемых позиций на северной окраине Малой Слободки вглубь украинской территории. На позициях противник бросил вооружение и военную технику, в том числе средства связи», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвижение, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Тополей, Кияницы и других населенных пунктов.

В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 21 участке на расстояние до 900 м. Бои также идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице и других селах.

На Харьковском направлении войска группировки «Север» расширяют полосу безопасности. Нанесены удары по позициям ВСУ в районах Харькова, Карасевки, Цуповки и Рубежного.

На Волчанском направлении продвижение российских войск составило до 500 м на 14 участках.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях). Два солдата ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области.

Бойцы украинского отдельного штурмового полка планировали организовать засаду в поселке Казачья Лопань в Харьковской области, но штурмовиков ВСУ уничтожили.



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