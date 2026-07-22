Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Лавров и глава МИД Индии провели переговоры на полях мероприятий АСЕАН
Лавров и глава МИД Индии Джайшанкар провели переговоры на АСЕАН в Маниле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили двусторонние отношения во время встречи на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар провели переговоры в Маниле, передает РИА «Новости».
Встреча дипломатов состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Официальная часть началась с взаимного приветствия и традиционного совместного фотографирования. После этого главы внешнеполитических ведомств продолжили общение за закрытыми дверями.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Манилу для участия во встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Российская сторона видит перспективы для совместной работы с АСЕАН в области продовольственной и энергетической безопасности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о проработке возможной встречи Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио на полях этих мероприятий.