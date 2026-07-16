  • Новость часаБалицкий: Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде
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    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 21:22 • Новости дня

    Силы ПВО в течение дня перехватили 117 украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 117 БПЛА самолетного типа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны.

    В период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени военные перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов, следует из сообщения Минобороны России.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать сразу несколько субъектов страны. Аппараты были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областями.

    Кроме того, успешная работа систем противовоздушной обороны зафиксирована над Краснодарским краем и Республикой Крым. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских дронов над несколькими регионами страны.

    Днем ранее дежурные средства ПВО отразили масштабную атаку 349 вражеских беспилотников.

    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва

    Минобороны противопоставило удары «Искандеров» перерыву в матче на ЧМ-2026

    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракетного комплекса «Искандер», сравнив боевые действия с продолжающимся чемпионатом мира по футболу.

    «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», – говорится в сообщении, размещенном в канале оборонного ведомства в Max. Военные подчеркнули, что противника оставляют без замен, намекая на непрерывность боевой работы.

    В ведомстве уточнили, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку снабжения ВСУ. Кроме того, ульяновские десантники успешно поразили технику и живую силу противника.

    В Краматорском районе подразделения беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили транспортные средства и технику ВСУ, нарушив линии снабжения украинских войск.

    Тем временем на чемпионате мира по футболу 2026 года в воскресенье состоится финал между сборными Аргентины и Испании, а в субботу за третье место сыграют Англия и Франция.

    На прошлой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов. В феврале расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили более 90 украинских беспилотников в Черниговской области.

    Прошлым летом ракетный удар поразил площадку развертывания ударных дронов ВСУ у населенного пункта Иверское.

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    16 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области

    ВС России поразили в Киеве предприятие по производству БПЛА большой дальности

    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили высокоточным оружием в Киеве промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», которое задействовано в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности и портовую инфраструктуру в Одесской области, сообщает Минобороны.

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны.

    В Киеве были поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    В украинской столице удар пришелся по промышленному предприятию логистической компании ПАО «Рапид», которое занималось сборкой и хранением дронов большой и средней дальности, а также иностранных комплектующих.

    Кроме того, поражен склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирались ударные беспилотники АН-196 «Лютый» и разведывательные аппараты «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций.

    В Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами были атакованы порты «Одесса» и «Южный». Уничтожены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В порту Одессы поражены пять резервуаров с топливом.

    Также удары пришлись по сухогрузу, направлявшемуся в порт «Черноморск» с грузом для украинской армии. В районе острова Змеиный уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.

    Ранее Кличко сообщил о мощных пожарах на складах в Киеве.

    Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении двух цехов сборки беспилотников в Одессе.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевские предприятия по производству ракет.

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    16 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ночью нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по стратегическим целям на территории Украины, сообщает Минобороны.

    Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности, включая средства наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

    Под удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти заводы занимались выпуском и хранением беспилотников большой и средней дальности.

    Кроме того, российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Южном. Уничтожены объекты, которые использовались для перевалки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

    Также на переходе морем в Одесской области были поражены украинское морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили цеха по сборке беспилотников и резервуары с топливом в порту Одессы.

    Днем ранее военные поразили киевские оборонные предприятия «Радиоизмеритель» и «Киев-79».

    До этого армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в порту Южный.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Девочка с бабушкой погибли при обстреле брянского поселка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девочка и ее бабушка погибли в результате ударов ВСУ по поселку Суземка в Брянской области, еще одна жительница ранена, ей оказали помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    Трагедия произошла в Брянской области, где жертвами атаки стали пятнадцатилетняя местная жительница и ее родственница, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на платформе Max. Еще одна женщина получила ранения, сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

    «Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО «Град» по административному центру Суземского района – поселку Суземка... погибли 15-летняя девочка и ее бабушка», – написал глава региона.

    По предварительным данным, в результате обстрела один жилой дом оказался полностью уничтожен. Кроме того, серьезные повреждения получили четыре здания, различные хозяйственные постройки, а также легковой автомобиль и сельскохозяйственный трактор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные нанесли поражение живой силе противника около Избицкого.

    В мае украинское командование перебросило в Харьковскую область несколько элитных подразделений.

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    15 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после смертельной атаки дронов ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за которой погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель служебной машины.

    «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и её руководство, а также создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности», – сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

    В агентстве уточнили, что информацию об инциденте в среду предоставила Россия и  проинформировала о гибели главного инженера ЗАЭС при ударе БПЛА.

    МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гроссии призвало немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Работник Запорожской АЭС в июне погиб при атаке украинских беспилотников.


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    16 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения для России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для Москвы не принципиально, кто именно возглавляет украинское оборонное ведомство, главное – готовность Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя отставку Михаила Федорова, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что для Москвы важно наличие в Киеве человека, способного принять ответственное решение. Это должно позволить выйти на мирное урегулирование ситуации на Украине или завершить специальную военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной увольнения главы ведомства назван конфликт с главнокомандующим Александром Сырским.

    В нескольких городах Украины в четверг вспыхнули массовые акции протеста в поддержку бывшего руководителя министерства.

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    16 июля 2026, 08:47 • Новости дня
    Персонал харьковской ПВО перевели в штурмовую пехоту

    Командование ВСУ начало переводить харьковских зенитчиков в штурмовики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В штурмовые подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ переводят ракетчиков из 302-й бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова, сообщили в российских силовых структурах.

    В штурмовые подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ переводят ракетчиков из 302-й бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Для участия в штурмовых действиях в районе Избицкого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова», – сообщил источник агентства.

    По его словам, ранее из бойцов этой бригады уже сформировали несколько боевых групп. В районе Липцов их успешно уничтожили военнослужащие российской группировки войск «Север».

    В Харьковской области действуют группировки Вооруженных сил России «Север» и «Запад». За минувшие сутки украинские войска потеряли в их зоне ответственности около 440 человек, четыре бронемашины, 24 автомобиля, пять артиллерийских орудий и зенитный ракетный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные нанесли поражение живой силе противника около Избицкого.

    В мае украинское командование перебросило в Харьковскую область несколько элитных подразделений.

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    15 июля 2026, 23:52 • Новости дня
    МИД указал на важность сил охраны на ЗАЭС после убийства главного инженера

    МИД: Цинично звучат претензии к РФ за размещение на ЗАЭС сил охраны

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате целенаправленной атаки дрона на машину главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева погиб он и водитель его автомобиля, что стало очередным кровавым преступлением киевского режима, сказано в заявлении МИД России.

    В ведомстве отметили, что киевский режим не сможет запугать или надавить на Россию подобными преступлениями.

    «Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя всё больше денег и оружия. В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия её действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты», – сказано в заявлении МИД в MAX-канале.

    Российские дипломаты подчеркнули иллюзорность киевской стратегии, которая только доказывает верность шагов Москвы по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС.

    «Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо. На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах Генерального директора МАГАТЭ», – подытожили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС.



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    16 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных

    Tекст: Катерина Туманова

    Новобранцы ВСУ массово сбегали из тренировочных лагерей, скрываясь от службы во время прохождения военной подготовки в харьковских лесах, рассказал пленный украинский солдат.

    Пленный солдат 109-й бригады территориальной обороны Людвиг Малаховский отметил, что объект находился в лесу в 20 км от ближайшего поселка.

    «СЗЧ – самовольное оставление части у нас называется. При мне трое. А прошлые передо мной – там что-то около 60–70 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он рассказал, что обучение в лагере одновременно проходили пять рот. В каждом из этих подразделений числилось в среднем по 90 мобилизованных.

    Ранее силовые структуры сообщали, что к концу 2025 года в розыске за дезертирство с оружием находились 161,5 тыс. человек. Всего из рядов армии сбежали около 480 тыс. солдат. В эту статистику включают и ликвидированных бойцов, которых из-за огромного количества пропавших без вести записывают в дезертиры.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на Украине заведено 200 тыс. уголовных дел за оставление позиций. Он подчеркивал, что ежемесячно армию самовольно покидают около 20 тыс. служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года украинскую армию самовольно  покинули около 80 тыс. военнослужащих. Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию.

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    16 июля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» разгромили командно-разведывательный пункт ВСУ у города Ворожба

    ВС России разбили командно-разведывательный пункт ВСУ у города Ворожба

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направления фронта, а в Сумской области разгромили командно-разведывательный пункт 71 оаэмбр у города Ворожба.

    «Некрологи уничтоженных противников показали, что в районе города Ворожба нашими военнослужащими успешно поражен командно-разведывательный пункт 71 оаэмбр», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Малой Слободке. А в Сумском – штурмовики продвинулись на 21 участке до 800 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 20 участках до 700 метров.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ. Пленный боец ВСУ сообщил о взорванной мышами иностранной мине. Марочко заявил о том, как ВС России зашли в оборону ВСУ у Любицкого и подошли к Ровному.

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    16 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Марочко: ВС России зашли в оборону ВСУ у Любицкого и подошли к Ровному

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России развили наступление на Запорожском направлении, заставив ВСУ отступить из Ровного в соседнюю деревню Долинка и начать наступление на запад Любицкого, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Юго-западнее Воздвижевки у наших военных есть успехи за истекшие сутки: наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Ровное», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что оставшиеся солдаты ВСУ покинули село и отошли в населенный пункт Долинка. При этом в населенном пункте Любицкое Запорожской области российские военные уже закрепились.

    «Наши военнослужащие после закрепления на новых рубежах и позициях начинают подтягивать тылы, потому что в результате рывка наши бойцы продвинулись довольно-таки глубоко в оборону противника», – сказал он.

    Эксперт добавил, что северо-восточнее от Любицкого ВС России развивают успех в западном направлении, наступая с Рождественского.

    «Юго-западнее Воздвижевки идет расширение зоны контроля в западном направлении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прилет авиабомбы ФАБ-3000 по объекту ВСУ в Херсоне попал на видео. Пленный боец ВСУ сообщил о взорванной мышами иностранной мине. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась,

    чем сложен штурм последней преграды перед Краматорском.


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    16 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    В Госдуме пообещали оборвать поставки оружия Киеву через Одессу

    Депутат Колесник: ВС России уничтожат военную логистику ВСУ в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Систематические удары российских войск по портовой инфраструктуре Одессы вскоре приведут к полной остановке поставок западных вооружений Киеву, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Российские военные в ближайшее время полностью перекроют каналы поставок западных вооружений и боеприпасов для украинской армии через одесские порты, передает «Газета.Ru».

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил высокую эффективность действий Вооруженных сил России в этом направлении.

    «Разрубаются логистические цепочки, поставки оружия на линию боевого соприкосновения. Если ВСУ нечем будет воевать, то потери наших войск будут сведены к минимуму. У нас с логистикой все нормально, у нас как раз этот вопрос решен», – подчеркнул парламентарий.

    Депутат также обратил внимание на точные удары по военным объектам в Одесской области. По его словам, логистическая цепочка практически сведена к нулю, и в ближайшее время будет окончательно оборвана. Колесник добавил, что без боеприпасов украинским военным останется только два пути: сдаться в плен или погибнуть.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям в Киеве, где производились беспилотники.

    Российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    В морском торговом порту Одессы высокоточным оружием войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал регулярные атаки на порты способом истощения логистических цепочек противника.


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