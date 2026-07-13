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    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    17 комментариев
    13 июля 2026, 21:16 • Новости дня

    Силы ПВО за день уничтожили 146 украинских дронов над Россией

    Силы ПВО за день уничтожили 146 украинских дронов над Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские силы противовоздушной обороны за минувший день успешно отразили массированную атаку, уничтожив 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями, сообщили в Минобороны РФ.

    «В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 349 украинских беспилотников.

    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.

    Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.

    Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.

    Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».

    Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

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    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

    Комментарии (9)
    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

    Комментарии (19)
    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

    Комментарии (11)
    13 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»

    Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев попыткой атаки на стратегические аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях преследовал несколько целей. Первая – всколыхнуть в российском обществе пессимистичные настроения. Вторая – парализовать работу стратегической авиации России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина хотела атаковать аэродромы 24 FPV-дронами.

    «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

    По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

    Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

    «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

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    13 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответные меры Москвы на обстрелы регионов приобретут нарастающий масштаб, а их мощь будет в несколько раз превосходить действия неприятеля, заявил президент РФ Владимир Путин.

    На выставке Народного фронта «Все для Победы!» главе государства продемонстрировали современные образцы вооружений, включая макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», передает РИА «Новости».

    «Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников СВО.

    Кроме того, президент РФ заявил, что Россия будет идти только вперед.

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    13 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин: Россию ждет победа
    Путин: Россию ждет победа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россию, безусловно, ждет победа, отметив успехи российских бойцов на передовой, устойчивость экономики и вклад миллионов граждан в поддержку участников специальной военной операции.

    «Ребята, наши бойцы, идут вперед», – сказал глава государства, выступая на форуме ОНФ «Все для Победы». Глава государства также отметил, что, несмотря на внешнее давление и действия западных стран, Россия продолжает укреплять экономику, финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы. По его словам, значительную роль в этом играет деятельность Народного фронта и поддержка со стороны граждан, передает ТАСС.

    Обращаясь к участникам форума, президент подчеркнул, что организация смогла объединить миллионы россиян вокруг помощи участникам специальной военной операции.

    «Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн человек, граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млрд рублей», – указал он. «Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия будет идти только вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих. В конце июня российский лидер отметил результативную работу бойцов на фронте.

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    13 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области

    Эксперт Онуфриенко: Киев запугивает пророссийских жителей черниговского приграничья

    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области
    @ Yevhen Kotenko/Ukrinform/Cover/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская карательная операция в Черниговской области направлена на выселение местных жителей из их домов и организации там военных пунктов. Киев запугивает пророссийски настроенный регион и готовится к возможным боям с российскими бойцами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее сообщилось о планируемом рейде силовиков со спецназом КОРД в приграничных черниговских селах.

    «Регулярные карательные операции украинских силовиков в регионах проводятся для запугивания местного населения под видом поиска «предателей». Привлечение спецназа в этот раз говорит о том, что СБУ уже не справляется своими силами. Местные жители начинают оказывать реальное физическое сопротивление», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник обратил внимание на то, что перед силовиками поставлена задача задержать не менее «70 пророссийски настроенных жителей». «Очевидно, это в первую очередь не поисковая, а именно карательная операция против тех, кто уже давно находится на карандаше у спецслужб», – продолжил он.

    Спикер уточнил, что место для проведения рейда было выбрано неслучайно. «Черниговская область – это во многом русский регион. Местные жители вывешивали российские флаги и Знамя Победы в 2014 и в 2022 годах», – напомнил Онуфриенко. «Кроме того, на Банковой давно беспокоятся о возможном наступлении вооруженных сил России в Черниговской области, понимая важное стратегическое значение этого направления. Поэтому нынешняя операция, скорее всего, будет направлена и на то, чтобы насильно выселить гражданских из приграничных населенных пунктов», – считает он.

    «Судя по всему, дома местных жителей будут использованы для организации штабных объектов, пунктов управления БПЛА и мониторинга обстановки. Все это нужно ВСУ для координации возможного удара в случае российского наступления. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на наших возможностях проведения освободительных операций», – добавил эксперт.

    Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничных селах со спецназом полиции КОРД. «Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей», – сказал источник. По его словам, сейчас отряд, не имеющий опыта работы в зоне боевых действий, ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.

    Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области. По мнению украинского командования, это должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения». Кроме того, стало известно о переброске в этот регион второго батальона 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    В начале июля жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ. С начала июля в 12 региональных приграничных населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация. По данным местной администрации, это был запрос военных.

    Стоит напомнить, что в первый день СВО – 24 февраля 2022 года – российские силы блокировали Чернигов. Вскоре после встречи в Стамбуле замминистра обороны России Александр Фомин заявил о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, это было сделано «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».

    Российские войска покинули территорию украинских регионов в рамках перегруппировки, отмечал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью маневра была «активизация действий на приоритетных направлениях, а прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», сообщает «Интерфакс».

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    12 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

    Пасечник: В результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР пострадали две женщины

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
    @ Леонид Пасечник/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке ВСУ; по предварительным данным, пострадали две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Стаханов – Москва», был атакован вооруженными силами Украины в Лутугинском муниципальном округе, сообщил Пасечник, в «Максе».

    «Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей», – заявил глава региона.

    По его словам, в момент удара в салоне находились 13 пассажиров и два водителя, предварительно пострадали две женщины, которых оперативно доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места.

    Пасечник отметил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Он добавил, что мобильные огневые группы продолжают отражать эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

    Пасечник сообщал о ранении 12 человек при ударе украинских войск по пассажирскому автобусу в Лисичанске.

    Кроме того, результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная – Луганск, и автозаправке в ЛНР ранения получили семь мирных жителей.

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    13 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы, а также глава округа Игорь Серов.

    Владимиров напомнил об административной ответственности за публикацию кадров работы систем ПВО и мест падения обломков.

    Глава региона призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза беспилотников остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад возгорание из-за атаки дронов произошло на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники.

    БПЛА также атаковали Москву.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июля 2026, 22:32 • Новости дня
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 8.00 мск до 20.00 мск атаки дронов были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, сообщает Минобороны в «Максе».

    Кроме того, вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Также беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 349 украинских беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

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    13 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: ВС России ударили по двум сухогрузам в порту Южный под Одессой

    Российские беспилотники поразили два сухогруза под Одессой
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали два сухогруза, расположенные в порту Южный в Одессской области, сообщило Минобороны.

    «В течение дня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в публикации в канале ведомства в Max.

    В ведомстве уточнили, что для поражения целей использовались ударные беспилотные летательные аппараты. Удары были направлены против объектов, работающих в интересах украинских вооруженных сил.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Днем ранее высокоточное оружие уничтожило транспортные суда украинской армии на побережье Черного моря.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в порту Южный.

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    13 июля 2026, 13:44 • Новости дня
    ВКС России уничтожили базу ВСУ трехтонной бомбой ФАБ-3000

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воздушно-космические силы России поразили пункт временного размещения 63-й бригады украинских вооруженных сил (ВСУ) в ДНР, сообщило Минобороны.

    Пункт поражен возле поселка Щурово, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении пункта дислокации 63-й бригады ВСУ в Щурово.

    Позже российская авиация атаковала бомбами ФАБ-1500 другие военные объекты противника в этом районе.

    В середине июня экипаж бомбардировщика Су-34 ликвидировал укрытие данной украинской бригады в селе Маяки.

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    13 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    Масштабные отключения электроэнергии произошли в Чернигове

    Tекст: Антон Антонов

    После серии российских ударов в Чернигове и Черниговской области Украины произошли масштабные отключения электроэнергии, сообщают Черниговоблэнерго и украинские СМИ.

    «В Чернигове и области — масштабные отключения электроэнергии из-за атак РФ», – пишут украинские СМИ.

    Черниговоблэнерго сообщает в соцсетях, что без света остались почти 70 тыс. абонентов в Черниговском и Корюковском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии.

    В начале июля украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в Киеве.

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