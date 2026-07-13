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    13 июля 2026, 10:50 • В мире

    Зачем Зеленский меняет правительство Украины

    Зачем Зеленский меняет правительство Украины
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/TASS

    Tекст: Василий Стоякин

    Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу правительства Украины и даже говорит о некоей «новой политической стратегии». Чем не устроила Зеленского проработавшая всего год премьер-министром Юлия Свириденко и при чем тут два громких скандала, случившихся на Украине за последние дни?

    Предыдущий глава правительства Украины Денис Шмыгаль занимал свой пост на протяжении более чем пяти лет – с марта 2020 по июль 2025 года. Его преемница Юлия Свириденко протянула всего год – 17 июля 2025 года она была утверждена на посту премьера, а 12 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил о намерении отправить ее в отставку. И возможно, не только ее. Более того, Зеленский даже заявляет о «новой политической стратегии» Украины.

    Назначение Свириденко пришлось на период наивысшего усиления позиций бывшего главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Ермаку надо было иметь на посту премьера карманную болонку. Свириденко вполне подходила, поскольку была на 100% человеком Ермака, устраивала ставленников структур Джорджа Сороса (сегодня «соросята» – одна из трех самых влиятельных политических сил на Украине наряду с командами Зеленского и Ахметова), а также бесцветна и несамостоятельна.

    За год пребывания на посту премьера она прославилась тем, что не сделала ничего. То есть вообще ничего – что был премьер, что не было.

    «Юлия Свириденко являлась, образно говоря, «болванчиком» в украинском политическом поле. В целом работа Свириденко на встречах заключалась в том, чтобы мило улыбаться и молчать», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    По логике Свириденко должна была уйти сразу после отставки Ермака в конце ноября прошлого года. Но Ермак рассчитывал через нее и из отставки вмешиваться в процесс управления государством (кстати, участие Ермака в жизни Банковой остается фигурой умолчания – он и раньше не был особо публичным, а сейчас даже непонятно, есть ли он в стране).

    Зеленский же ее не отправил в отставку, потому что это слишком бы бросалось в глаза – своими руками подтвердить, что ему глава ОП премьера навязал? С другой стороны, Свириденко Зеленского тоже устраивала.

    Теперь сообщается, что ее могут отправить на место экс-вице-премьера Стефанишиной послом в США. На этом посту Зеленскому нужен человек не умный, а верный. Отношения с США для него слишком важны, чтобы держать на месте посла человека, способного проводить свою политику – для него и Стефанишина слишком яркая, но ее хоть можно держать на коррупционном «поводке».

    Что же поменялось сейчас? Начнем с того, что никакой «смены стратегии» быть не может – Зеленский ее семь лет не меняет, сейчас-то зачем? Дело скорее в том, что

    только за последнее время мы видели на Украине два скандала, которые как-то надо разруливать. И которые являются признаком тихой свары под ковром украинской власти.

    Во-первых, сенсационные признания карманной ведьмы Ермака Марии Тихой. Якобы у нее были с неким украинским министром (в котором тут же опознали главу Минобороны Михаила Федорова) некие особо извращенные сексуальные отношения.

    Скорее всего, она выполняет заказ самого Зеленского, у которого расстроились отношения с Михаилом Федоровым. Однако отправить в отставку министра обороны во время «полномасштабной агрессии» тот еще квест (одного скандала с сексуальным подтекстом тут мало), потому лучше это делать вместе со всем правительством. То есть вся отставка Свириденко была задумана не ради Свириденко как таковой, а ради человека, формально ниже ее по статусу – Михаила Федорова.

    Главная претензия Зеленского к Федорову состоит в том, что он, вместо того, чтобы тихо заниматься тем, что ему поручено, начал себя вести слишком нагло.

    У него появились какие-то интересы (судя по всему – финансовые). Когда Банковая отказалась их удовлетворить, он начал блокировать цифровизацию тыла ВСУ, что вызвало обеспокоенность не только на Банковой, но и на Западе. Ну и с бусификацией нужно что-то делать – в смысле, бусификацию трогать не будут, но виноватого надо назначить обязательно. И логично, если это будет министр обороны.

    Второй скандал – это покушение на днепропетровского бизнесмена Вадима Ермолаева, в котором оказался задействован сотрудник ГУР, а возможно, и Служба безопасности Украины. Там вообще черт знает что происходит.

    Тут и жесткая конкуренция между владельцами сетей мошеннических кол-центров (Ермолаев – один из четырех). И еще более жесткая конкуренция СБУ и ГУР. И сложные отношения между Зеленским и главой его администрации Будановым* (бывшим начальником ГУР, которому Зеленский многим обязан – в 2022 СБУ его подвела, а ГУР – нет). И предположительная готовность Ермолаева финансировать Залужного и выступить с разоблачениями коррупции в украинской власти… В общем, тут ситуация гордиева узла, который развязывать категорически не рекомендуется.

    Ну и если уж вспомнилась фамилия Залужного, то стоит упомянуть, что в Киеве опять говорят о переговорах с Россией осенью этого года. Переговоры маловероятны, поскольку пока что, судя по заявлениям Буданова, планируется как раз эскалация, но исключать ничего нельзя, а где переговоры – там выборы. Не то чтобы для участия в выборах Зеленскому было нужно менять премьера, но желание поставить на этот пост человека, на которого можно было бы опереться, выглядит логично.

    Так или иначе, но главная цель отставки правительства Украины – создание Зеленским новой системы сдержек и противовесов. Благо переформатирование системы управления страной напрашивается с момента отставки Ермака.

    Система власти на Украине в последние годы была заточена под Ермака, который при всех своих странностях (вроде упомянутой карманной ведьмы) все же человек системный. Буданову же строить новую систему никто не дал. Он человек со стороны, его назначение – плод компромисса.

    Сам же Зеленский управлять системой власти в ручном режиме подобно Ермаку не умеет. Вот система и разбалансировалась без хозяйской руки. А это значит, что и следующий украинский премьер имеет все шансы усидеть на своем месте не более года.

    * (Внесен в перечень экстремистов и террористов)

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