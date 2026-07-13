Кандидат в мэры Кракова Шрайбер выбросила портрет Зеленского в образе Гитлера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кандидат на пост градоначальника Кракова разместила кадры в соцсетях, передает РИА «Новости».

На видео политик позирует с плакатом, на котором Владимир Зеленский изображен с характерными усами Адольфа Гитлера. «Бандеровцы – это не герои, это позор человечества. К сожалению, даже по прошествии лет мы не дождались извинений. Наоборот, есть люди, которые делают из них героев в своей стране», – заявила Шрайбер.

В финале записи она скомкала распечатку и отправила ее в мусорный бак. Политик добавила, что место героизирующих преступников людей находится на свалке истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским из-за продолжающейся на Украине героизации нацистских преступников.

Премьер-министр республики Дональд Туск ожидает от Киева первого шага для урегулирования этого скандала.

В июне польский лидер лишил украинского политика ордена Белого Орла за прославление экстремистов.