Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.0 комментариев
Кандидат в мэры Кракова Шрайбер выбросила портрет Зеленского в образе Гитлера
Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку изображение Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера.
Кандидат на пост градоначальника Кракова разместила кадры в соцсетях, передает РИА «Новости».
На видео политик позирует с плакатом, на котором Владимир Зеленский изображен с характерными усами Адольфа Гитлера. «Бандеровцы – это не герои, это позор человечества. К сожалению, даже по прошествии лет мы не дождались извинений. Наоборот, есть люди, которые делают из них героев в своей стране», – заявила Шрайбер.
В финале записи она скомкала распечатку и отправила ее в мусорный бак. Политик добавила, что место героизирующих преступников людей находится на свалке истории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским из-за продолжающейся на Украине героизации нацистских преступников.
Премьер-министр республики Дональд Туск ожидает от Киева первого шага для урегулирования этого скандала.
В июне польский лидер лишил украинского политика ордена Белого Орла за прославление экстремистов.