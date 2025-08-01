Азаров: Власти Украины демонтировали три памятника советским солдатам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Ивано-Франковской области Украины был демонтирован ряд памятников советским солдатам, передает ТАСС. Азаров добавил, что за последнее время власти региона уничтожили три мемориала, посвященных воинам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Азаров уточнил, что один из памятников был разрушен возле города Ивано-Франковска, еще два – в селах Вербиловцы Рогатинского района и Красное. Он охарактеризовал происходящее как проявление «агонии киевского режима» и заявил, что киевские власти продолжают уничтожать память о советских солдатах.

Бывший премьер выразил уверенность, что попытки уничтожить историческую память не увенчаются успехом. Азаров считает, что миллионы украинцев сохранят память о своих предках и восстановят монументы в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятник Пушкину плакатом «Груз 200». В декабре 2024 года в Одессе также осквернили памятники Пушкину и Воронцову. Власти города ранее приняли решение о демонтаже памятника Пушкину на Приморском бульваре.