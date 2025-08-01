Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.10 комментариев
Власти Украины демонтировали три памятника советским солдатам
Азаров: Власти Украины демонтировали три памятника советским солдатам
В Ивано-Франковской области за последнее время были уничтожены три памятника, посвященные советским солдатам, участвовавшим в освобождении Украины, сообщил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.
По его словам, в Ивано-Франковской области Украины был демонтирован ряд памятников советским солдатам, передает ТАСС. Азаров добавил, что за последнее время власти региона уничтожили три мемориала, посвященных воинам, погибшим в годы Второй мировой войны.
Азаров уточнил, что один из памятников был разрушен возле города Ивано-Франковска, еще два – в селах Вербиловцы Рогатинского района и Красное. Он охарактеризовал происходящее как проявление «агонии киевского режима» и заявил, что киевские власти продолжают уничтожать память о советских солдатах.
Бывший премьер выразил уверенность, что попытки уничтожить историческую память не увенчаются успехом. Азаров считает, что миллионы украинцев сохранят память о своих предках и восстановят монументы в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятник Пушкину плакатом «Груз 200». В декабре 2024 года в Одессе также осквернили памятники Пушкину и Воронцову. Власти города ранее приняли решение о демонтаже памятника Пушкину на Приморском бульваре.