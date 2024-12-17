У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
В Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову
В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину
В Одессе на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову появились надписи с призывами к их демонтажу, аналогичный призыв был нанесен и на памятник апельсину.
В Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову, призывающие к их демонтажу, передает ТАСС. Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о произошедшем инциденте на юге Украины.
Надписи аналогичного содержания появились и на памятнике апельсину, установленном в 2004 году. Этот монумент изображает Павла I и посвящен доставке в 1800 году свежих апельсинов из Одесского порта в Петербург в качестве подарка императору от одесситов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе решили демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре. Ранее вандалы осквернили этот памятник. В то же время в Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II.