ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции

Минобороны: Дроны поразили военный сухогруз и подстанции на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате ночной атаки в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка», а в Житомирской области удар нанесен по подстанции «Чижовка», указало ведомство в Max.

Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения нужд украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

В пятницу российские беспилотники поразили доставлявшее военные грузы для украинской армии морское судно.

В четверг военные нанесли удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу.