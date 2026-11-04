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ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции
Минобороны: Дроны поразили военный сухогруз и подстанции на Украине
Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях, а также по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы, сообщило Минобороны.
В результате ночной атаки в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка», а в Житомирской области удар нанесен по подстанции «Чижовка», указало ведомство в Max.
Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения нужд украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.
В пятницу российские беспилотники поразили доставлявшее военные грузы для украинской армии морское судно.
В четверг военные нанесли удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу.