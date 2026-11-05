США признали неготовность к эпохе войн с применением беспилотников

Пентагон: США застигнуты врасплох войной беспилотников на Украине

Tекст: Мария Иванова

«Мы были застигнуты врасплох войной с применением беспилотников на Украине и в России. Мы не были готовы, потому что просто не могли себе этого представить», – сказал Майкл на конференции в Калифорнии, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Заместитель министра сообщил, что США работают над оснащением своих вооруженных сил автономными системами, ставшими доминирующим фактором в конфликтах в Европе и на Ближнем Востоке. Он уточнил, что сейчас запасы страны составляют около 500 тыс. дронов, тогда как при администрации Джо Байдена было произведено около 1 тыс. аппаратов, отмечает ТАСС.

Майкл добавил, что, несмотря на внедрение технологий искусственного интеллекта, американские военные при определении целей все равно в большей степени полагаются на разведывательные отчеты и спутниковые снимки.

Ранее замглавы подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц заявил Bloomberg, что военное ведомство вынуждено практически с нуля наращивать производство дешевых беспилотников. Агентство выделяет среди препятствий проблемы с цепочками поставок, высокую стоимость комплектующих и бюрократию, мешающую оперативному внедрению инноваций. Отмечается, что ограничение Вашингтоном использования китайских деталей привело к удорожанию производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США отстали от России и Китая по производству дешевых военных беспилотников.

В сентябре бывший министр сухопутных сил США Дон Дрисколл заявил о неготовности американской оборонной промышленности к современным боевым действиям из-за устаревших подходов.

В августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников в обмен на зенитные ракеты.