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    Турция заигрывает с южнокорейским конкурентом Росатома
    У «пыточной» «Азова» под Киевом произошли столкновения
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    Задержана раскрывшая «пыточную» под Киевом женщина-медик
    Нанесен массированный удар по украинским ТЭС
    Беспилотники атаковали Ярославский НПЗ
    Названы представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби
    США нанесли «оборонительный» удар по иранскому острову Кешм
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    9 комментариев
    3 ноября 2026, 09:31 • Новости дня

    МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением

    Мирошник: Пыточные тюрьмы на Украине являются системным явлением

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что бунт украинской общественности из-за существования тюрем и пыточных для насильно мобилизованных граждан был ожидаемым событием.

    Мирошник заявил, что власти киевского режима прекрасно осведомлены о целой системе подобных мест удержания людей, поэтому недовольство родственников смогло прорваться на территорию столицы, передает РИА «Новости».

    «То, что через несколько часов туда примчались и руководитель нацгвардии Украины, и глава офиса Зеленского, говорит, что власть киевского режима прекрасно осведомлена о целой системе таких ям, зинданах, тюрем, которые существуют на территории Украины», – заявил Мирошник.

    Дипломат также задался вопросом о том, как международные правозащитные организации ведут свою работу, если не замечают мест истязаний граждан. Он назвал эти структуры деградировавшими до украинских пропагандистов.

    В понедельник вооруженные мужчины удерживали около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. По словам главы Нацгвардии Александра Пивненко, в подвале находились военнослужащие, включая самовольно оставивших часть солдат.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власть Владимира Зеленского держится на неофициальных тюрьмах, которых на Украине множество.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    2 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    «Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера возобновить транзит российского газа в европейские страны через украинскую территорию.

    Экономист Игорь Юшков назвал условия продажи топлива главным прагматичным вопросом для России в данной ситуации.

    На прошлой неделе официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа после завершения конфликта.

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    3 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания неофициальной тюрьмы первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, пишут украинские СМИ.

    На место акции протеста прибыли неизвестные мужчины в штатском, которые начали нападать на протестующих. Один из нападавших ударил ногой в живот журналиста. Украинские оппозиционные блогеры заявили о прибытии мужчин по приказу властей для разгона акции протеста.

    Перед этим место инцидента покинул глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С протестующими он общался на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили раненого 14-летнего подростка.

    Силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка во время столкновений с митингующими.

    Неофициальную тюрьму создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    2 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    В неофициальной тюрьме Нацгвардии под Киевом обнаружили избитого подростка

    Tекст: Антон Антонов

    В неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка, пишут украинские СМИ.

    Подростка вывели из дома, забрать его дали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой, он в плохом состоянии. В Нацгвардии не объяснили, почему ребенок оказался в здании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Силовики открыли огонь во время столкновений с протестующими.

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    2 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск

    МЧС: В Луганске в результате атаки дронов ВСУ повреждены дома и автомобили

    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Два многоквартирных дома и 13 легковых автомобилей повреждены в Луганске в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    «В результате агрессии со стороны врага серьезно пострадали административные и нежилые здания. Предварительно повреждены 13 легковых автомобилей. <…> По предварительным данным, повреждения также получили два многоквартирных дома – пострадало остекление», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате удара беспилотника по зданию интернет-провайдера «Лугаком» произошло возгорание четырехэтажного административного здания, строительные конструкции разрушены. Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания.

    При атаке на здание Луганской телефонной компании частично обрушились строительные конструкции, на прилегающей территории загорелся строительный мусор. Еще один беспилотник ударил по недействующему автосалону: одноэтажное строение загорелось и частично обрушилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске.

    В воскресенье он рассказал о гибели четырех мирных жителей в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

    На прошлой неделе в министерстве образования и науки республики заявили о повреждении двух школ и Дворца творчества детей и молодежи в результате атаки беспилотников на Луганск.

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    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    3 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    Полиция на Украине задержала заявившую о «пыточной» под Киевом женщину-медика

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «На стриме у нас находилась врач, героиня сегодняшнего дня, которая отбила фактически в этом доме, в этой пыточной четырех больных людей. Во время стрима прибыла полиция, врач сообщила, что ее задерживают, и после этого стрим прервался», – сообщил экс-депутат.

    По данным ряда украинских СМИ, женщина якобы не являлась сотрудницей клиники, которую она называла в качестве своего места работы. При этом некоторые издания пишут, что журналистам дана команда по ее дискредитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    В корпусе назвали протест у неофициальной тюрьмы саботажем. Неизвестные в гражданской одежде напали на участников акции протеста.

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    3 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    Уиткофф: Переговоры России и Украины при участии США состоятся 10-11 ноября
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты выступят посредником на рабочих переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    «Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби», – сообщил Уиткофф в Х.

    По его словам, дискуссии будут сосредоточены на механизмах послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.

    Кроме того, американские переговорщики на этой неделе встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, архитектуру послевоенной безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

    Уиткофф добавил, что США надеются развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Петербурге, на пути к всеобъемлющему мирному соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Он назвал планируемые трехсторонние переговоры решающими для судьбы происходящих событий.

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    2 ноября 2026, 20:24 • Новости дня
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Петропавловской Борщаговке под Киевом люди собрались у частного дома, где, по их утверждению, действовала неофициальная тюрьма Нацгвардии Украины и насильно удерживались несколько десятков мужчин, включая военнослужащих, самовольно оставивших воинские части (СЗЧ).

    По словам собравшихся, сообщают украинские СМИ, ранее к дому привозили мужчин со связанными руками. Одна из женщин рассказала, что внутри находится ее муж, самовольно оставивший воинскую часть, а за его освобождение потребовали деньги. К остальным удерживаемым в доме мужчинам применялось физическое насилие.

    После потасовки и прибытия полиции в дом прошла врач скорой помощи. По ее оценке, внутри находились от 25 до 30 мужчин. Врач показала видеозаписи с пострадавшими и сообщила, что четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, у одного из них – перелом позвоночника.

    На одной из записей, опубликованных в соцсетях, мужчина жалуется на сильную боль в животе, высокую температуру, озноб и головокружение. На его лице видны следы побоев.

    В полиции Киевской области отвергли сообщения о незаконном удержании людей. По версии ведомства, в здании на законных основаниях находятся военнослужащие Нацгвардии. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности объекта, заявил, что там содержатся в том числе фигуранты уголовных дел о самовольном оставлении части.

    Прибывший на место командующий Нацгвардией Украины генерал Пивненко подтвердил, что четверых мужчин доставили в больницу. По его словам, их задержали после самовольного ухода из воинских частей, а остальные находившиеся в доме мужчины служат в Нацгвардии. На вопрос о происхождении синяков и других следов побоев генерал не ответил, передает украинское издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать на передовые позиции в Харьковской области офицерский состав для предотвращения случаев бегства солдат.

    В субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о разрешении командования ВСУ солдатам убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций.

    На прошлой неделе в российских силовых структурах зафиксировали массовое дезертирство солдат новосформированной 55-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

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    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

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    3 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    ВС России нанесли массированный удар по портам и энергообъектам Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России применили высокоточное оружие и ударные беспилотники для массированного удара по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности по целям на Украине, указало ведомство в Max.

    В результате атаки были поражены объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. В военном ведомстве уточнили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и украинскую армию.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, которые использовались Вооруженными силами Украины в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

    В воскресенье ВС России нанесли удар по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.

    В пятницу российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

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    2 ноября 2026, 22:55 • Новости дня
    Силовики открыли огонь у неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины под Киевом

    Tекст: Антон Антонов

    Силовики под Киевом открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка, где у неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины собрались сотни протестующих, пишут украинские СМИ.

    Люди разбивают кирпичами окна частного дома, в подвале которого Нацгвардия Украины держит мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. Началась потасовка гражданских с полицией, передает ТАСС.

    Протестующие пытаются штурмовать забор и бьют стекла полицейского автобуса. СМИ публикуют видео со звуками стрельбы, снятое у дома, сообщая, что акция протеста «перешла в силовую фазу».

    Медработник сообщила, что удерживаемых в подвале заберут в медучреждение для проверки состояния здоровья. Нацгвардия пустила журналистов к удерживаемым мужчинам: они заявили на камеру, что их не били и с ними все в порядке. Однако СМИ отмечают, что у некоторых отчетливо видны следы побоев, а на кровати одного из военных заметны пятна крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петропавловской Борщаговке под Киевом люди собрались у частного дома, где действовала неофициальная тюрьма Нацгвардии Украины и насильно удерживались несколько десятков мужчин.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко назвал дом, в подвале которого удерживают мужчин, «временным пунктом дислокации» и признал, что там есть мобилизованные.

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    3 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Reuters: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах в Абу-Даби

    Стали известны представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, представлять США на переговорах по Украине в Абу-Даби будут спецпосланник президента страны Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, передает Reuters.

    «Ожидается, что ведущие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять США в Абу-Даби», – сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов 10–11 ноября в Абу-Даби.

    В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков заявил о необходимости проведения первых раундов переговоров по украинскому конфликту в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    2 ноября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек

    Лантратова и Лубинец договорились о ежемесячных гуманитарных миссиях в Алешках

    Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Российская и украинская стороны условились регулярно передавать гуманитарную помощь жителям Алешек в Херсонской области, передает ТАСС.

    «Мы с моим коллегой договорились при координации, при посредничестве первой леди организовать теперь регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки», – заявила Лантратова.

    Она отметила, что российские военные уже доставляли в город гуманитарный груз, однако у населения сохраняются дополнительные потребности в топливе и медикаментах.

    По словам омбудсмена, представители двух стран намерены проанализировать прошедшую миссию, чтобы учесть сложности и принять необходимые решения для улучшения будущих гуманитарных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках.

    В пятницу уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец высоко оценил работу команды российского омбудсмена Яны Лантратовой.

    Лантратова совместно с украинским коллегой передала жителям города несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

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