Песков анонсировал обсуждение гарантий безопасности на переговорах в Абу-Даби

Песков: Гарантии безопасности России и Украины обсудят на переговорах в Абу-Даби

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, тема гарантий безопасности будет обсуждаться на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби, передает РИА «Новости». «Собственно, как раз имеется в виду, что об этом пойдет речь на трехстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос газеты «Известия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на неучастие Европы в переговорах по украинскому урегулированию.