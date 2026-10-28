Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Песков анонсировал обсуждение гарантий безопасности на переговорах в Абу-Даби
Песков: Гарантии безопасности России и Украины обсудят на переговорах в Абу-Даби
Гарантии безопасности России и Украины при урегулировании конфликта должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, тема гарантий безопасности будет обсуждаться на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби, передает РИА «Новости». «Собственно, как раз имеется в виду, что об этом пойдет речь на трехстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос газеты «Известия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на неучастие Европы в переговорах по украинскому урегулированию.