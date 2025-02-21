Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с Маском

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на Форуме будущих технологий посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом продемонстрировал президенту новейшие российские разработки. Среди них была мягкая биосовместимая матрица для предотвращения повреждений коры головного мозга при операциях, которую Зауэрс назвал российским ответом проектам Маска, передает РИА «Новости».

«Он закончит реформировать административные органы в Штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», – заявил Путин.

Также Зауэрс представил устройства накопления энергии, которые, по его мнению, могут обеспечить импортозамещение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Эти устройства применимы в робототехнике, космических системах и других областях.

Зауэрс предложил использовать российские батареи в космических кораблях SpaceX, указав на их большую энерговооруженность.

Ранее Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.

Также Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.