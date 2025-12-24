Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский передал американской стороне на недавних переговорах.

В план вошли подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с международным мониторингом на линии соприкосновения и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, передает ТАСС.

В отдельном пункте предусмотрена фиксация численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Шестой пункт касается закрепления Россией обязательств о ненападении на Украину и страны Европы.

Предусматривается вступление Украины в ЕС в будущем, предоставление Киеву так называемого глобального пакета помощи, а также создание фонда восстановления на сумму 800 млрд долларов.

Украина также берет на себя обязательства зафиксировать безъядерный статус, ускорить соглашение о свободной торговле с США и внедрить образовательные программы по толерантности. Документ предусматривает попытку достигнуть соглашения по статусу ЗАЭС, свободу судоходства по Днепру, демилитаризацию Кинбурнской косы и обмен пленными по формуле «всех на всех».

Соглашение предполагается сделать юридически обязывающим под контролем Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа. После одобрения всеми сторонами режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно. Вопросы относительно территориальных претензий и присутствия ВСУ в Донбассе не нашли консенсуса между Украиной и США – Украина не согласилась выводить войска.

Кроме того, Украина обязуется провести выборы «как можно скорее после подписания соглашения».

Российские власти уже отмечали, что ряд пунктов плана, включая требования о выводе украинских войск из Донбасса и ограничения численности армии, противоречат позициям Москвы.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США пытаются определить пределы компромисса России ради урегулирования конфликта на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного мирного соглашения.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года.

Путин также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана.