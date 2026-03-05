Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Иран пообещал заполнить палубы кораблей США гробами военных
Командующий Ирана пообещал войну до раскаяния США и Израиля
Иранское военное командование заявило, что нынешний конфликт завершится лишь после достижения всех целей и «заполнения палуб американских кораблей гробами».
Длительность конфликта не имеет принципиального значения для исламской республики, передает РИА «Новости».
Заместитель командующего штабом «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари подчеркнул: «Нам не важно, сколько дней продлится война. Мы выдержали восьмилетнюю войну, и эту войну мы закончим тогда, когда достигнем всех своих целей и заставим врага раскаяться и отчаяться в его позорных действиях».
Военачальник пообещал продолжать активное противостояние до тех пор, пока палубы американских кораблей «не окажутся заполнены гробами военнослужащих США». Тегеран намерен вести боевые действия до полного отчаяния противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики. Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ходе бомбардировок.
Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.