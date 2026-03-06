Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?
О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.
Билеты с Ближнего Востока в Россию появились в продаже авиаперевозчиков
Минтранс сообщил о возобновлении продажи билетов с Ближнего Востока в Россию
Tекст: Дарья Григоренко
Билеты на ближайшие даты по маршрутам из стран Ближнего Востока в Россию вновь доступны в свободной продаже у российских авиаперевозчиков, сообщили в Минтрансе РФ.
Минтранс уточнил, что теперь пассажиры, готовые вылететь раньше запланированных дат, могут приобрести билеты, передает РИА «Новости».
В то же время в ведомстве напомнили, что рекомендация о приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ сохраняет силу до 14 марта. Согласно заявлению Минтранса, эта мера пока остается актуальной для всех перевозчиков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание в ближневосточных странах или покинуть конфликтный регион.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщила о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.
Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
Tекст: Катерина Туманова
Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.
С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.
«На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.
Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.
В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.
«Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.
Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.
На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.
«Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.
Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби
Tекст: Елизавета Шишкова
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.
Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.
Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.
Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.
Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.
Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.
Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.
При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.
Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
Tекст: Алексей Дегтярёв
Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.
Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.
Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.
В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.
Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.
Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.
Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.
В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».
СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.
В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.
«Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.
Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.
Ромашина: Российские паралимпийцы в отличной форме
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Ромашина: Паралимпийцы в отличной форме
Tекст: Валерия Городецкая
Российские паралимпийцы находятся в отличной спортивной форме и покажут достойные результаты на предстоящих Паралимпийских играх, сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
«Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», – подчеркнула она в беседе с журналистами, передает ИА «Регнум».
Тренер добавила, что желает паралимпийцам спокойствия, душевного равновесия и побед. По ее мнению, российские спортсмены добьются успеха, поскольку за ними стоит поддержка всей страны.
Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская сборная вернула себе право выступать под национальным флагом. В этом году приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.
Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят.
Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
Tекст: Катерина Туманова
После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.
«Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.
Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.
Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.
США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
Tекст: Катерина Туманова
Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.
«По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.
NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
Tекст: Вера Басилая
Удар по учебному заведению в городе Минаб совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР, дети в школе могли погибнуть из-за ошибки в определении цели военными США, сообщает The New York Times.
Анализ, проведенный The New York Times, показывает, что удар по школе в иранском городе Миноб 28 февраля был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где, по официальным данным, действовали американские военные. В результате удара по школе погибли десятки человек, включая детей – по данным иранских властей и СМИ, не менее 175 человек. При этом ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Ряд доказательств – спутниковые снимки, посты в соцсетях и проверенные видео – подтверждают, что школа сильно пострадала от точечного удара одновременно с базой КСИР.
По словам официальных лиц, в момент атаки ВВС США проводили операции в районе пролива Хормуз, где расположена база, что повышает вероятность их причастности. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Насколько нам известно, нет», отвечая на вопрос о причастности США, добавив, что Минобороны США разбирается в ситуации.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что начато расследование. Представитель израильской армии Надэв Шошани сообщил, что ему неизвестно о каких-либо действиях израильских военных в этом районе в момент инцидента.
Генерал Дэн Кейн из Объединенного комитета начальников штабов на брифинге отметил, что удары по югу Ирана действительно наносились силами США, и карта, представленная им, включала район Миноба.
Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.
Права человека и эксперты по международному праву указывают, что вооруженные силы обязаны проверять статус цели, чтобы не нанести вред гражданским лицам, и нарушение этих норм может быть признано нарушением международного права. Некоторые версии, циркулирующие в интернете, о попадании ракеты Ирана, были опровергнуты, в том числе из-за характера повреждений и точечных ударов по нескольким зданиям.
Официальное расследование США продолжается, и если подтвердится американская причастность, перед военными встанет вопрос: была ли ошибка связана с устаревшей информацией или сбоем разведданных.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных
Tекст: Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.
Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.
Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.
«Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.
Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.
МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.
Lada зарегистрировала товарный знак для новых автомобилей
Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Parus для автомобилей и аксессуаров
Tекст: Тимур Шайдуллин
В России зарегистрирован новый товарный знак Lada Parus, под которым планируется выпуск автомобилей, автозапчастей, аксессуаров и игрушек.
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним, сообщает. Как уточняет РИА «Новости», заявка на регистрацию была подана в феврале 2025 года, а решение о регистрации принято в феврале 2026 года.
Товарный знак Lada Parus теперь позволит компании выпускать не только автомобили и их комплектующие, но и различные аксессуары. Кроме того, под этим брендом могут выйти детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.
Документы также предусматривают возможность использования товарного знака для услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Таким образом, Lada Parus может стать новым направлением развития бренда на российском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Роспатент. Роспатент за две недели до этого зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva» по трем классам товаров и услуг, не раскрывая имя заявителя.
А в июне 2025 года Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus, который будет действовать до лета 2035 года.
Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян
АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива
Tекст: Тимур Шайдуллин
Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.
В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.
За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.
«Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.
Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.
Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.
Суд отправил бывшего первого замминистра обороны Цаликова под домашний арест
Tекст: Катерина Туманова
Суд избрал мерой пресечения бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову домашний арест. Ему предъявлено обвинения по 16 эпизодам, включая создание преступного сообщества и хищения.
«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», – сказано в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее в этот день стало известно, что Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая получения взяток, отмывание денег, создание преступного сообщества и крупные хищения бюджетных средств в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.
В Минобороны он занимался вопросами расквартирования войск, управления имуществом, строительства и капремонта, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.
Согласно статье 107 УПК России, домашний арест часто предусматривает запрет на использование интернета, стационарных и мобильных телефонов, почтовой связи. Запрет распространяется и на общение с рядом лиц, перечень которых определяется индивидуально, при этом допускаются звонки адвокату, следователю и экстренным службам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.
