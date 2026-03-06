Уиткофф рассказал о работе США над соглашением по Украине

Уиткофф: США намерены завершить конфликт на Украине раз и навсегда

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, сейчас идут дискуссии по мирному соглашению, способному положить конец боевым действиям, передает РИА «Новости».

«Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда», – сообщил Уиткофф в соцсетях. Он добавил, что обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс.

Ранее замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине.

Владимир Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о приоритете дипломатии для урегулирования на Украине.