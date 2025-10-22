Богомаз: Задержанная в августе ДРГ устроила подрыв упавшего на поезд моста

Tекст: Алексей Дегтярев

Этих диверсантов задержали еще в августе, они причастны к организации подрыва автомобильного моста, который обрушился на пассажирский поезд в начале июня, сказал Богомаз РИА «Новости».

По его словам, меры по противодействию диверсиям в регионе, особенно в приграничных районах, были усилены после инцидента.

Губернатор уточнил, что боевиков схватили сотрудники Росгвардии и регионального управления ФСБ.

«Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое», – сказал Богомаз.

Напомним, в ночное время 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, он упал на проходящий под ним пассажирский поезд, который из-за этого сошел с рельсов.

Погибли семь человек, свыше 100 пострадали.

Сотрудник РЖД Александр Щигарцов рассказывал, как спасал людей из вагонов. Позднее всех отличившихся при ликвидации последствий происшествия с поездом представили к наградам.

Напомним, в августе ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.