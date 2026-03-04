  • Новость часаПутин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 20:12 • Новости дня

    Bloomberg: США выведут из-под санкций немецкую «дочку» «Роснефти»

    Tекст: Валерия Городецкая

    США намерены снять бессрочные санкции с немецкого подразделения «Роснефти», пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

    В публикации Bloomberg отмечается, что решение о выводе предприятия из-под ограничений уже принято, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление планируется сделать в пятницу, однако сроки могут быть скорректированы.

    В октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Глава ведомства Скотт Бессент в феврале заявил, что отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    3 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    4 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    @ IMAGO/Bergmann,Guido/BPA/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    3 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Лавров заявил о сохранении «пониманий Анкориджа» у Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

    «Сейчас говорят про дух Анкориджа, который то испаряется, то улетучивается. Говорить надо не про дух. Атмосфера всегда помогает, но в Анкоридже были достигнуты понимания. Это не нечто эфемерное, это конкретные совершенно вещи», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что администрацию Трампа пытаются сбить с этих позиций европейские союзники и «нацистский режим Владимира Зеленского».

    Глава МИД отметил, что США, судя по всему, продолжают придерживаться договоренностей, связанных с проблемой невступления Украины в НАТО и необходимостью признания реалий, сложившихся на освобожденных территориях в результате волеизъявления людей.

    Ранее Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа».

    2 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    @ Courtesy Photo/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя версия Starlink обеспечивает альтернативную навигацию и связь с высокой помехоустойчивостью, что может значительно повысить эффективность американских ударных дронов, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Новая модификация системы Starlink дает американским ударным беспилотникам не только защищенный канал связи, но и альтернативный навигационный контур, пишет авторTelegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Это решение, по словам эксперта, отличается от стандартных спутниковых систем навигации высокой устойчивостью к помехам и очень узким лучом передачи данных, который крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

    Стоимость такого Starlink-терминала, как отмечает эксперт, составляет лишь малую часть от цены тяжелого беспилотника, что позволяет американским военным устанавливать его практически на любые ударные системы. В числе таких средств названы крылатые ракеты Tomahawk, ракеты JASSM и новые PrSM (Precision Strike Missile).

    Благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов, что, по мнению эксперта, является настоящей революцией в военном деле.

    «Это не просто эволюция в военном деле, это натуральная революция. Причём уже здесь и сейчас. Не исключено, что такое небольшое количество иранских ракет в залпе, получается благодаря этому новшеству», – пишет Васильев.

    Он также отметил, что гиперспектральные камеры на таких системах способны обнаруживать даже хорошо замаскированные пусковые установки, а мощный канал Starlink позволяет немедленно атаковать найденные цели.

    Эксперт не исключает, что именно из-за этих технологий в последних залпах иранских ракет наблюдается малое количество пусков, так как пусковые установки быстро уничтожаются после обнаружения.

    Ранее американские военные использовали дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранских Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке. На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    3 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров: США могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение, что Соединенные Штаты могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    США, вероятно, не ограничатся попытками взять под контроль только Иран, Венесуэлу и Кубу, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио недавно допустил, что Вашингтон собирается управлять Ираном по той же схеме, что и Венесуэлой, а теперь аналогичный подход применяется и к Кубе. «Наверное, это не конец», – подчеркнул глава российского МИД.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    Лавров также отметил, что Франция и Британия стараются дистанцироваться от действий США на мировой арене. По его словам, эти страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, проявляют независимость в ряде международных вопросов.

    Кроме того, министр сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на разных уровнях и в различных форматах. Лавров уточнил, что обсуждения касаются отдельных кризисов и направлений двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за уважение суверенитета государств и считает вмешательство в их внутренние дела нарушением международного права.

    По данным The Atlantic, американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана и намерение усилить влияние в регионе.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    3 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Пентагон заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель военного министра США Элбридж Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил о хорошем прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС. Он отметил: «Они добиваются хорошего прогресса», комментируя работу американских переговорщиков. Колби также подчеркнул, что конечная цель США – достижение мира.

    Замминистра отверг обвинения сенатора Джинн Шахин в недостаточном давлении на Москву, пояснив, что администрация США оказывает давление на Россию экономическими мерами и активно содействует поставкам вооружений для поддержки Украины. По словам Колби, несмотря на критику в прессе, он и администрация лично вовлечены в эти процессы. Однако, как заверил замминистра, главная цель США – достижение мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 8 марта.

    В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для Москвы решающим аспектом остается победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    3 марта 2026, 20:16 • Новости дня
    Захарова обвинила США и Израиль во лжи о правах человека после ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России отметила, что события на Ближнем Востоке выявили несоответствие западной риторики действительности.

    США и Израиль нанесли удары по Ирану, что продемонстрировало ложность западной риторики о защите прав человека, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке показала несостоятельность публичной и непубличной политики коллективного Запада в вопросах прав человека и демократических ценностей, передает ТАСС.

    «Эта ситуация, которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, она еще раз подтвердила, что вся публичная политика, риторика и не публичная политика в том числе, которая выстраивалась, опять же, коллективным Западом в сфере прав человека, свободы слова, якобы демократических ценностей, – это все оказалось ложным», – заявила Захарова. По словам дипломата, действия западных стран противоречат декларируемым принципам свободы и демократии.

    Ранее Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД Германии по ударам США и Израиля по Ирану о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля.

    Также она выступила с критикой в адрес Урсулы фон дер Ляйен, назвав ее слова о «новой надежде» для иранцев проявлением сатанизма. А Кремль указал на несоответствие действий США нормам международного права.


    2 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль сожалеет из-за перехода ситуации между Ираном и США от переговоров к прямой агрессии, несмотря на предыдущий прогресс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия разочарована деградацией ситуации между Ираном и США, несмотря на сообщения о существенном продвижении переговоров, которые велись при посредничестве Омана, передает ТАСС.

    По его словам, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии.

    Песков также отметил, что у Кремля нет новых комментариев к позиции России по Ирану, так как она уже была изложена в заявлении Министерства иностранных дел.

    Кроме того, Песков сообщил, что Россия пока не обсуждает ситуацию вокруг Ирана с партнерами по БРИКС. В настоящее время диалог ведется прежде всего с руководством Ирана и странами, затронутыми конфликтом, включая государства Персидского залива.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    2 марта 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков сообщил о продолжении переговоров России и США по экономике

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Вашингтон продолжают обсуждать экономические вопросы, работу ведет глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам экономического сотрудничества продолжаются, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «Что касается переговоров с США по экономическому треку, то эта работа идет своим чередом, ею занимается коллега [спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл] Дмитриев, он продолжает работу». По словам представителя Кремля, данный процесс находится под контролем, и все соответствующие контакты осуществляются профильными структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в российско-американской рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия. Вашингтон продолжает связывать экономические вопросы с урегулированием ситуации на Украине.

    3 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль указал на несоответствие действий США международному праву

    Песков назвал вмешательство в дела стран нарушением международного права

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выступает за уважение суверенитета государств и считает вмешательство в их внутренние дела нарушением международного права, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал политику США в отношении Кубы, Венесуэлы и Ирана, передает ТАСС.

    «Мы являемся сторонниками международного права. И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела, – указал представитель Кремля.

    По словам чиновника, все остальные действия, противоречащие этим устоям, Москва считает нарушением мирового правопорядка.

    Напомним, Москва считает любые вопросы вокруг Венесуэлы предметом международного права.

    Журнал The Atlantic сообщал, что американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Предложение Путина по встрече лидеров «ядерной пятерки» актуально

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров «ядерной пятерки» сохраняет свою актуальность, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров подчеркнул, что разговор между Россией, Китаем, США, Британией и Францией не просто назрел, а уже «давно перезрел», передает ТАСС. Он выразил надежду, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают важность такого диалога и будут готовы к серьезному обсуждению.

    Лавров уточнил, что между Москвой и Вашингтоном продолжается контакт на разных уровнях и по различным направлениям, включая отдельные кризисы и двусторонние отношения. По его словам, необходим «принципиальный всеобъемлющий разговор» о том, как США видят современный мир, свою роль и позиции других крупных держав. Это особенно важно для ядерных государств, учитывая их особую ответственность.

    «И в ответ они будут понимать и уважать национальные интересы других великих держав. Хотя бы великих держав. И такое понимание постоянно присутствовало», – сказал глава МИД. Лавров отметил, что на основании контактов с госсекретарем США Марко Рубио и встреч президента Путина с Трампом у Москвы сложилось впечатление, что американская сторона заинтересована в уважении своих и чужих национальных интересов.

    В 2024 году Китай организовал встречу пяти ядерных держав на уровне экспертов в Дубае, где обсуждались ядерная стратегия и политика.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    4 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский F-15, информация поступила от местного агентства без уточнения деталей происшествия.

    Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, передает Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

    «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.

    Других подробностей, включая место и обстоятельства произошедшего, не приводится.

    Отмечается, что официальных комментариев от властей Ирана или США на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    В районе иракской базы Виктория был поражен американский самолет Palm Jet, а взлетно-посадочная полоса аэродрома выведена из строя.

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам.

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

