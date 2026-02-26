Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Песков: США продолжают связывать вопросы экономики с урегулированием на Украине
Вашингтон продолжает связывать экономические вопросы с урегулированием ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, несмотря на наличие экономических контактов между Москвой и Вашингтоном, США не разделяют переговорные треки и предпочитают рассматривать их в связке, передает ТАСС.
Песков пояснил, что экономическое взаимодействие с США «не означает», что эти вопросы оторваны от обсуждения украинского урегулирования. Он подчеркнул, что американская сторона по-прежнему полностью увязывает оба направления.
Также Песков выразил благодарность представителям Вашингтона за их усилия по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Песков назвал ошибкой попытки определить стадию переговоров по Украине.
Он также раскрыл самый сложный вопрос в украинском урегулировании.