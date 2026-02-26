Песков: США продолжают связывать вопросы экономики с урегулированием на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, несмотря на наличие экономических контактов между Москвой и Вашингтоном, США не разделяют переговорные треки и предпочитают рассматривать их в связке, передает ТАСС.

Песков пояснил, что экономическое взаимодействие с США «не означает», что эти вопросы оторваны от обсуждения украинского урегулирования. Он подчеркнул, что американская сторона по-прежнему полностью увязывает оба направления.

Также Песков выразил благодарность представителям Вашингтона за их усилия по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Песков назвал ошибкой попытки определить стадию переговоров по Украине.

Он также раскрыл самый сложный вопрос в украинском урегулировании.