    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    20 комментариев
    26 февраля 2026, 13:20 • В мире

    США обозначили угрозу с воздуха в будущем

    США обозначили угрозу с воздуха в будущем
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александр Тимохин

    В США обнародована информация, способная пролить свет на облик перспективного истребителя шестого поколения F-47. Как будет устроена эта машина и какую роль она будет играть в создаваемой сегодня Соединенными Штатами концепции применения боевой авиации уже ближайшего будущего?

    Информацией об облике перспективного истребителя F-47 поделилась корпорация RTX, головная структура двигателестроительной компании Pratt&Whitney, создающей для нового истребителя двигатели модели XA103. На опубликованном видео показаны двигатели, которые потом «обрастают» самолетом, и этот самолет улетает. Видео короткое, но по нему становится ясно то, что раньше было очень вероятной, но все же гипотезой.

    Ранее американцы публиковали рендер носовой части истребителя. На нем было видно, что у истребителя с плоской, похожей на «летающее крыло» формой фюзеляжа, все-таки есть кое-что от другой аэродинамической схемы, от схемы «утка». Ее отличительным признаком является наличие переднего горизонтального оперения (ПГО) перед крылом – маленьких крыльев, обеспечивающих стабильность полета самолета.

    Тогда эксперты пожимали плечами – может быть планер будет таким, а может быть нет, но вот сейчас точно да. Самолет будет именно таким – плоская «утка» без вертикального оперения и с двумя двигателями. Причины такого решения понятны – истребителю нужна маневренность, а «чистое» летающее крыло, почти идеальное с точки зрения обеспечения радиолокационной малозаметности, ей не обладает.

    Минусы такого решения тоже ясны. С некоторых ракурсов у машины будет повышенная эффективная площадь рассеивания (ЭПР). По данному параметру оценивается заметность самолета для радиолокаторов, и, что еще важнее, для головок самонаведения управляемых ракет с радиолокационным наведением – зенитных и авиационных.

    У F-47,  судя по форме планера, с этим параметром все более чем хорошо. Стоит напомнить, что во время операции «Полуночный молот» иранские зенитчики, используя современные зенитно-ракетные комплексы, заблаговременно обнаруживали подлетающие американские F-35A своими станциями обнаружения целей (СОЦ). Однако когда надо было стрелять, то взять противника на сопровождение «стрельбовой» РЛС – станцией наведения ракет (СНР) у них не получалось. Для точного наведения СНР работает на меньших длинах волн, чем СОЦ, и точно определить координаты малозаметных самолетов не может, а СОЦ не обладает нужно точностью.

    В итоге – 30 израсходованных по ЗРК американских авиационных средств поражения и ноль пусков иранских ЗРК. F-47 еще менее заметен, а ПГО ухудшает его заметность в сравнении с «летающим крылом» тех же габаритов, а не с другими самолетами.

    Также очевидным становится то, какой для самолета планируется двигатель – так называемый «адаптивный» ХА103. Специфика этого двигателя, помимо специфической формы сопла и широкого использования керамики, состоит еще и в инновационной схеме перенаправления части воздушного потока от вентилятора двигателя – в зависимости от режима работы двигателя часть воздуха может направляться как в компрессор, так и в сопло. В последнем случае этот воздух охлаждает реактивную струю, снижая заметность самолета и в инфракрасном диапазоне. При отводе всего воздуха в компрессор у двигателя резко увеличивается тяга.

    Также подобный режим позволяет вырабатывать генераторами больше электричества, что, как предполагается, даст американцам возможность установки на самолет лазерного оружия. Впрочем, это пока спекуляции.

    Изменяемого вектора тяги у самолета не будет. Американцы посчитали, что это излишне при тех сценариях боевого применения, под которые создается новая машина. И, видимо, в силе остается одна из главных возможностей самолета – использование его как «наводчика» для большого количества самолетов с ракетами «воздух-воздух» попроще, а еще для совместных действий с большими группами беспилотников.

    Машина, судя по всему, окажется недешевой. Но хотя администрация Трампа тяготеет к новым системам оружия – относительно простым и массовым, этому самолету уже точно дали «зеленый свет».

    Опять же, пока неясно, как американцы справятся. Предположительно, 200 таких машин должны поступить на вооружение ВВС США после 2029 года. Пока двигатель не готов, а самолет существует в виде неготовых к производству прототипов, с «неродными» двигателями и неполным составом оборудования. Тем не менее, программа идет.

    Всем потенциальным противникам Америки, однако, стоит заботиться не столько о самом истребителе, сколько о том, частью какой системы он является. F-47 больше, чем просто истребитель. Технологический рывок США в боевой авиации, заданный в рамках программы NGAD – Next generation air dominance («Воздушное доминирование следующего поколения»), ставит на повестку дня поиск средств противодействия. Это будет непросто.

    Пока в мире так далеко в развитии боевых самолетов продвинулись только США. Китай строит свой J-20 и палубный J-35, которые относятся к пятому поколению истребителей (возможно, с некоторыми натяжками). Россия производит небольшой серией Су-57, и, как показывает внешний облик этих самолетов, они непрерывно модернизируются, то есть оптимальный облик еще не найден. И это тоже пятое поколение.

    Не так давно Китай показал новый боевой самолет без вертикального оперения, что дало повод для спекуляций на тему китайского истребителя шестого поколения. Однако в реальности мы вообще не знаем, что это было. Это может быть и экспериментальный самолет, и демонстратор технологий, и будущий средний бомбардировщик - все, что угодно.

    США, у которых прототипы F-47 уже, как заявляется, летали, видимо, окажутся впереди всех. Но было бы большой ошибкой видеть главную угрозу именно в этом самолете.

    И еще большей ошибкой – вкладывать деньги и ресурсы в создание средства противодействия именно ему. Дело в том, что США прямо сейчас совершают революцию в боевой авиации – такую же, как наша армия следом за украинской совершает в оружии Сухопутных войск – переход от больших и сложных дорогих систем, которые не могут быть произведены в больших количествах, к массовым, простым и дешевым летательным аппаратам, которые не жалко потерять. Беспилотным, построенным с использованием коммерческих комплектующих – но, в американском случае, под управлением искусственного интеллекта.

    Таким самолетом будет FQ-44A Fury, создаваемый сейчас компанией Anduril и способным взаимодействовать с F-47. И если последних будет около 200, то первые запланированы к покупке в количестве минимум 1000 единиц. В отличие от F-47, эта программа имеет все шансы быть реализованной.

    Опасность ВВС США именно в этом подходе. Атака американских ударных самолетов будет выглядеть так.

    Впереди – некоторое количество сверхсовершенных F-47, подпираемых ордами почти расходуемых «дронов», способных, однако, выполнять самые разнообразные боевые задачи. За ними – ряд традиционных самолетов, используемых в режиме «ракетный грузовик» (missile truck), несущих десятки ракет каждый на специальных подвесках. Так увеличивается количество средств поражения на борту и появляется возможность пускать ракеты с большого расстояния, без включения своих радиолокационных станций, с наведением от F-47. И, конечно, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, обеспечивающие всему этому управление и ситуационную осведомленность.

    У других стран просто не хватит ресурсов, чтобы повторить всю эту систему с такой же численностью. Речь должна идти о том, чтобы ломать ее, а не повторять. С этой точки зрения F-47 ничего особо нового для противников США не добавляет – они как были смертельно опасны, так и остаются. России также предстоит выработать свой подход к построению современной боевой авиации, с учетом как наших экономических и промышленных возможностей, так и уязвимостей противника.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

