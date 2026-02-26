  • Новость часаПутин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    США обозначили угрозу с воздуха в будущем
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    ФСБ предотвратила в Петербурге покушение на высокопоставленного военного
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    26 февраля 2026, 15:48 • Новости дня

    Путин: Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам России и Белоруссии предоставлены одинаковые возможности для проживания, трудоустройства и доступа к госуслугам на территории обеих стран.

    Граждане России и Белоруссии обладают равными правами на всей территории обеих стран, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. По его словам, эти права охватывают все сферы жизни, что является одним из главных достижений интеграции между государствами.

    «Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни», – подчеркнул Путин. Он добавил, что жителям Союзного государства предоставлены одинаковые возможности выбора места жительства, трудоустройства, а также доступ к государственным и медицинским услугам без ограничений.

    Путин также отметил, что россияне и белорусы могут участвовать в выборах на местном уровне на равных условиях. Эти меры, по мнению президента, способствуют укреплению интеграции и развитию Союзного государства, отражая высокий уровень взаимного доверия между странами.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 18:21 • Новости дня
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На выставке Форума будущих технологий в Москве был показан уникальный бионический протез, позволяющий передавать ощущения через специальные датчики в пальцах.

    Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину о новых достижениях в нейропротезировании. Она представила первый бионический протез руки, способный передавать ощущения благодаря датчикам давления, встроенным в кончики пальцев, сообщает ТАСС.

    Скворцова отметила: «Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протеза ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы».

    По словам главы ФМБА, два года назад на аналогичном форуме президент поручил агентству создать первые в мире протезы, способные передавать чувства. Скворцова пригласила Владимира Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, действующий на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.

    Ранее на форуме Путин предложил открыть сеть региональных центров инженерных разработок в биоэкономике. Он также заявил о перспективах создания искусственных органов человека.

    Кроме того, президент отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    25 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    @ strazgraniczna.pl

    Россия и Белоруссия, по данным польских властей, задействовали новую схему переброски мигрантов в страны ЕС – через подземные тоннели на границе. 

    Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Варшаве, Белоруссия якобы привлекла специалистов с Ближнего Востока «с высоким уровнем экспертизы» для проектирования и прокладки подземных маршрутов.

    В 2025 году сотрудники пограничной службы Польши обнаружили четыре тоннеля под границей с Белоруссией. Как заявила представитель Подлясского подразделения погранохраны подполковник Катажина Зданович, современные средства наблюдения – включая тепловизоры и электронные системы контроля – позволяют выявлять попытки незаконного пересечения границы «даже под землей».

    Один из крупнейших тоннелей был найден в середине декабря недалеко от населенного пункта Наревка на востоке Польши. По данным Варшавы, его высота составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесу. Протяженность подземного хода достигала примерно 50 метров на территории Белоруссии и еще 10 метров – на польской стороне.

    Через этот тоннель прошли около 180 мигрантов, преимущественно выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них были задержаны после выхода на польскую территорию. Полиция также опубликовала кадры, на которых видны задержанные группы мигрантов.

    Видеозаписи изнутри показывают узкий проход, укрепленный бетонными подпорками, предотвращающими обрушение. Военные эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что подобные технологии характерны для ближневосточных вооруженных группировок, имеющих опыт подземной войны.

    В числе возможных участников называются структуры, связанные с ХАМАС в секторе Газа и Хезболла в Ливане, а также отдельные курдские формирования и боевики «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Американский военный историк Линетт Нусбахер заявила, что участие иранских прокси-групп «вполне правдоподобно», напомнив об активном строительстве тоннелей на юге Ливана после войны 2006 года.

    Бывший офицер британской армии, специалист по фортификациям Роб Кэмпбелл также предположил, что к проектированию могли быть причастны палестинские радикальные организации. В то же время экс-полковник израильской разведки Сарит Зехави отметила, что подобными навыками обладают не только проиранские силы, но и другие группировки, включая курдские отряды в Сирии и ИГ.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на востоке страны.

    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    26 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент» во время визита в Кремль.

    Соответствующее видео опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

    Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Белорусский лидер приехал на автомобиле Aurus. Во время встречи комендант Кремля Сергей Удовенко поприветствовал его словами: «господин президент». Лукашенко с иронией ответил: «Хорошо бы твои слова – да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану».

    Перед началом заседания президенты России и Белоруссии обменялись короткой беседой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, а также разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Поручение было озвучено во время выступления главы государства на Форуме будущих технологий в Москве.

    Глава государства поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. В числе задач – выработка сценариев применения новых биотехнологических разработок в различных секторах экономики и социальной сфере, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность российских компаний, сообщает ТАСС.

    Путин обратился к кабинету министров с просьбой ускорить работу над долгосрочной стратегией развития биоэкономики России до середины XXI века. Президент подчеркнул, что этой стратегии предстоит стать национальным планом и основой для обновления программных документов, определяющих ключевые задачи страны.

    Президент заявил: «Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей».

    Кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать эффективные меры для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.

    «Чтобы отечественные биокомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий. Президент России подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

    25 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время пленарного заседания Форума будущих технологий президент России Владимир Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий подчеркнул важность равного доступа всех стран к новым технологиям, передает ТАСС.

    Он заявил: «Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных – непреложное условие для справедливого развития нашей цивилизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий.

    25 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность быстрого внедрения новых вакцин и выразил надежду, что бюрократические препятствия не будут тормозить этот процесс.

    Об этом он заявил на Форуме будущих технологий, обсуждая перспективы развития здравоохранения в стране, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что ежегодно получает доклады от руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о возможном появлении новых вакцин. Путин подчеркнул, что процесс сертификации и различные уточнения не должны мешать внедрению этих важных медицинских разработок.

    «Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», – сказал он.

    Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы.

    25 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    @ Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс/ photo.roscongress.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин выступил за создание сети инженерных центров для развития биоэкономики и поддержки инновационных проектов.

    Президент России Владимир Путин предложил создать в российских регионах широкую сеть центров инженерных разработок в области биоэкономики. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин отметил, что эти центры должны работать на базе университетов и научных институтов, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что центры инженерных разработок призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. «Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики», – заявил президент.

    Путин также сообщил, что новые центры обеспечат доступ к современной приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний по всей стране. Он отдельно отметил, что такие центры должны стать полноправными участниками национального проекта по биоэкономике.

    Ранее на форуме Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека. Он отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Президент России также подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    25 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве, чтобы принять участие в Форуме будущих технологий.

    Глава государства посетит пленарную сессию, которая вскоре начнется, передает ТАСС. Главной темой форума в этом году стала «Биоэкономика для человека».

    Перед началом сессии президент осмотрел выставку передовых разработок и инновационных решений в сфере биоэкономики, представленных российскими корпорациями и наукоёмкими предприятиями.

    Ранее в среду Песков анонсировал выступление Путина на Форуме будущих технологий. Кроме того, глава государства осмотрит выставку и обсудит перспективные разработки с учеными на закрытой встрече.

    25 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим на биотехнологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил распространить опыт экспериментальных правовых режимов, который уже применяется в области беспилотников и искусственного интеллекта, на биотехнологии.

    Путин отметил, что такие режимы позволяют создавать благоприятные условия для развития передовых исследований и внедрения инноваций, передает ТАСС. По его словам, аналогичный подход поможет ускорить развитие отечественных биотехнологий.

    «Как и в любом передовом направлении нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    26 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Ковальчук раскрыл, почему Путин назвал его «страшным человеком»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями шутливого диалога с президентом России Владимиром Путиным на Форуме будущих технологий.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями своего недавнего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

    На пленарном заседании IV Форума будущих технологий Ковальчук рассказал, что Путин в шутку назвал его «страшным человеком» за то, что он обстоятельно отвечает на вопросы. «[Вчера] президент спрашивает: «Как быстро вы можете это сделать?» Я говорю: «Вот, в советское время…» Он говорит: «Михаил Валентинович, вы – страшный человек. Вы не отвечаете прямо на поставленный вопрос», – передал Ковальчук слова президента на мероприятии.

    IV Форум будущих технологий проходит в Центре международной торговли в Москве 25–26 февраля. В этом году форум посвящён вопросам развития биоэкономики и внедрения биотехнологий в различные секторы экономики. Во вторник Владимир Путин посетил форум, выступил на пленарном заседании, ознакомился с инновационными разработками и провёл отдельную встречу с российскими учёными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о разработке Россией уникальной атомной станции для Луны.

    26 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия намерены восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами, объявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Путин отметил, что транспортная сеть, соединяющая две страны, продолжает расширяться, передает ТАСС. По его словам, принято решение о воссоздании пригородных железнодорожных маршрутов между приграничными областями.

    Ранее первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    26 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят перспективы Союзного государства на ближайшие годы.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, сообщает РИА «Новости».

    Ожидается, что в четверг он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства вместе с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудят реализацию положений Договора о создании Союзного государства на ближайшие три года – с 2024 по 2026 год. Помимо этого, они планируют рассмотреть разработку новых направлений сотрудничества на период с 2027 по 2029 год.

    Путин и Лукашенко также примут решения по конкретным вопросам, связанным с интеграционным взаимодействием России и Белоруссии в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. Лидеры двух стран сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания.

    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    Грузия усомнилась в скором восстановлении отношений с Украиной
    Автоэксперт сказал, как нейросети изменят дорожное движение в Москве
    Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

