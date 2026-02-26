Путин: Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

Tекст: Ольга Иванова

Граждане России и Белоруссии обладают равными правами на всей территории обеих стран, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. По его словам, эти права охватывают все сферы жизни, что является одним из главных достижений интеграции между государствами.

«Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни», – подчеркнул Путин. Он добавил, что жителям Союзного государства предоставлены одинаковые возможности выбора места жительства, трудоустройства, а также доступ к государственным и медицинским услугам без ограничений.

Путин также отметил, что россияне и белорусы могут участвовать в выборах на местном уровне на равных условиях. Эти меры, по мнению президента, способствуют укреплению интеграции и развитию Союзного государства, отражая высокий уровень взаимного доверия между странами.

Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.