Еврокомиссар Кубилюс призвал сделать восточные границы ЕС готовыми к обороне

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости превратить приграничные зоны вдоль рубежей России, Белоруссии и Украины в укрепленные районы, передает ТАСС. По словам литовского политика, выступавшего на конференции в Брюсселе, эти территории должны стать сильными.

«Стратегия восточных границ ЕС должна быть быстро приведена в действие, чтобы сделать эти регионы сильными, населенными и готовыми к обороне», – подчеркнул Кубилюс.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить в эти зоны инвестиции в размере 200 млрд евро. Значительная часть военных расходов Евросоюза пойдет на создание там военных баз.

Ранее в докладе Еврокомиссии отмечалось, что приграничные регионы Прибалтики, Польши и Финляндии столкнулись с тяжелыми убытками и оттоком населения. Брюссель возлагает ответственность на Россию, игнорируя разрыв экономических связей из-за собственных санкций.

Еврокомиссия отказалась выделять собственные средства на проект по милитаризации граничащих с Россией стран.

Брюссель разработал стратегию поддержки восточных регионов сообщества на фоне их экономического упадка.

Власти Эстонии параллельно приняли решение о строительстве военного городка в приграничной Нарве.