Путин изменил правила выплат переселяемым с Байконура россиянам

Tекст: Александра Юдина

Согласно указу, теперь в общий стаж работы или службы, определяющий право на выплаты, не будут включаться периоды работы в организациях до получения гражданства России, указано на портале правовой информации.

Также уточняется порядок предоставления выплат: выплаты будут предоставляться по очередности, установленной по дате постановки на учет.

В документе оговаривается, что гражданам и их семьям, которые были поставлены на учет до вступления указа в силу, выплаты будут осуществляться по старым правилам. Такое решение касается тех, кто уже признан нуждающимися в жилье на территории России и подлежит переселению с Байконура.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц.