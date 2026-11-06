Глава АТЦ СНГ заявил об использовании искусственного интеллекта для кибератак

Руководитель АТЦ СНГ сообщил о применении ИИ для масштабных кибератак

Tекст: Мария Иванова

Искусственный интеллект уже активно применяется для организации масштабных хакерских нападений, сообщил в ходе первого экспертного диалога в формате «ШОС плюс» по безопасности руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. Об этом передает ТАСС.

«В киберпространстве произошел переход от ручных хакерских атак к применению самообучающихся ботнетов», – отметил Сысоев. По его словам, технологии используются для постоянного сканирования цифрового периметра государственных, финансовых, транспортных и энергетических объектов, а также для создания вредоносных кодов, которые остаются невидимыми для традиционных антивирусов.

Руководитель центра добавил, что страны СНГ перевели государственные системы противодействия компьютерным атакам на проактивную защиту на базе машинного обучения. Это позволяет перехватывать сложные угрозы до того, как они проникнут в контур управления критической инфраструктуры. Кроме того, субъекты инфраструктуры планово переводятся на отечественное программное обеспечение для исключения рисков дистанционного отключения оборудования из-за рубежа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о росте угрозы кибератак по мере развития искусственного интеллекта.

В прошлом месяце главный аналитик ЭАЦ InfoWatch Сергей Слепцов сообщил об активном применении злоумышленниками нейросетей для обхода блокировок.

Главы государств Содружества Независимых Государств утвердили концепцию развития информационного взаимодействия в борьбе с киберпреступлениями.