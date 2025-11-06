«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.6 комментариев
Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах
На заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре обсудили рост случаев нарушения прав потребителей на маркетплейсах и новые меры регулирования.
Увеличение случаев нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей на маркетплейсах фиксируется в России, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что этот вопрос обсуждался на очередном заседании Общественного совета ведомства.
Как уточнили представители Роспотребнадзора, участники совета единогласно поддержали предложения по дальнейшему вовлечению маркетплейсов в контроль за продавцами и качеством товаров. Кроме того, Совет выступил за унификацию правового статуса маркетплейсов, площадок для объявлений, соцсетей и мессенджеров в части регулирования их коммерческой деятельности.
«Совет выступил за ограничение на территории Российской Федерации деятельности посреднических платформ и других сервисов, владельцы которых не имеют официальных представительств и не обеспечивают выполнение требований законодательства», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Участники заседания также поддержали инициативу по ограничению ассортимента товаров с возрастным цензом до появления работающих механизмов проверки возраста покупателей при оформлении и получении заказа. Среди дополнительных предложений – создание правовой нормы, определяющей порядок возврата товаров через инфраструктуру маркетплейсов, включая пункты выдачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России инициировал сбор предложений по уточнению принципов честной конкуренции для онлайн-маркетплейсов. Эльвира Набиуллина заявила о необходимости защиты потребителей на рынке онлайн-торговли.