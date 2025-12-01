Брижит Бардо опровергла сообщения в соцсетях о своей смерти

Tекст: Катерина Туманова

«Госпожа Бардо хочет успокоить тех, кто искренне переживает за нее», – приводит Independent заявление представителей французской актрисы.

Брижит Бардо стремится успокоить поклонников и призвать к спокойствию, пока ее фонд борется с «ложной информацией» о ее здоровье.

Актриса восстанавливается после перенесенной ранее в октябре «незначительной» хирургической операции.

«В ответ на распространение ложной информации в последние дни, госпожа Брижит Бардо хотела бы напомнить всем, что она идет на поправку и будет признательна, если люди будут уважать ее частную жизнь. Она также призывает всех успокоиться», – сказано в заявлении.

Для тех, кто искренне переживает за нее, Бардо шлет «искренние послания любви».

В октябре в аккаунте актрисы в соцсети Х было написано: «Не знаю, какой идиот сегодня вечером опубликовал эту фейковую новость о моей [смерти], но знайте, что со мной все хорошо, и я не собираюсь уходить».

Заявление Бардо последовало за тем, как на прошлой неделе французские СМИ сообщили, что кинозвезда три недели проходила лечение в больнице Тулона, недалеко от ее дома в Сен-Тропе.

По данным газеты Var-matin, Бардо перенесла операцию в связи с «серьезным заболеванием» без подробностей. После этих сообщений аккаунт новостей о знаменитостях Aqababe опубликовал сообщение о кончине Бардо.

«Ушла из жизни икона, оставив после себя незабываемое наследие и вечный след в сердцах французов», – говорилось в ныне удаленном сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бардо вернулась домой, где отдыхает после операции, которая потребовала ее госпитализации в Тулоне.