Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Украинский летчик Александр Шемет, Герой Украины и командир экипажа, погиб вместе с тремя военными после поражения их вертолета Ми-24 дроном «Герань». Информацию об этом сообщил украинским СМИ брат погибшего Юрий Шемет, передает ТАСС.

Вечером 17 декабря Шемету поступил приказ совершить вылет на перехват дронов. По словам брата, связь с вертолетом поддерживалась, но позже он перестал отображаться на радаре пункта управления, что свидетельствовало об аварии. На месте крушения специалисты обнаружили четыре сильно обгоревших тела, личность некоторых из погибших еще устанавливается.

Он подчеркнул, что предварительное расследование показало – вертолет столкнулся с дроном, который шел на низкой высоте и не был заметен для операторов на земле. По словам брата, неисправности техники или ошибка пилота не рассматриваются в качестве причины происшествия.

Ранее сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении боевой задачи, весь экипаж погиб.

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

