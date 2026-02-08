Tекст: Дарья Григоренко

Ведомство в канале Max уточнило, что подразделения группировки «Север» взяли Сидоровку в результате активных действий, а также нанесли удары по штурмовому полку Вооруженных сил Украины и подразделениям теробороны в районах Андреевки и Угроедов. В Харьковской области войска «Запад» заняли Глушковку, уничтожив технику и живую силу противника в районах Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное и других населённых пунктов.

Потери украинских вооружённых формирований, по информации Минобороны, в Сумской и Харьковской областях составили до 360 военнослужащих, бронетранспортёр, 24 автомобиля, а также уничтожено десять складов с боеприпасами и материальными средствами. В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли значительный урон украинским формированиям в районах Артёма, Дружковки и других городов. Потери украинской стороны, как сообщило Минобороны, превысили 120 человек, уничтожены техника и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Центр» заявляют об успехах на новых выгодных позициях, нанося удары по ряду механизированных, десантных и штурмовых соединений в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Здесь потери противника составили более 205 человек, уничтожена американская боевая машина MaxxPro, два пикапа и артиллерийское орудие.

В Запорожской и Днепропетровской областях продолжается продвижение группировки «Восток», которая, по данным Минобороны, нанесла поражение механизированным, штурмовым, десантно-штурмовым бригадам ВСУ, уничтожив до 390 военнослужащих, восемь бронированных машин и 16 автомобилей. «Днепровская» группировка нанесла удары по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, ликвидировав до 30 человек, два автомобиля и склад материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск поразили объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 145 районах. Противовоздушная оборона сбила 27 реактивных снарядов HIMARS американского производства, три ракеты «Нептун» и 42 беспилотника. С начала спецоперации, по заявлениям Минобороны, уничтожено 670 самолётов, 283 вертолёта, более 112 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и других боевых машин, а также свыше 53 тыс. единиц военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.