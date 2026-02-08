Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.15 комментариев
Российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку
Российские войска установили контроль над Сидоровкой в Сумской области и Глушковкой в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.
Ведомство в канале Max уточнило, что подразделения группировки «Север» взяли Сидоровку в результате активных действий, а также нанесли удары по штурмовому полку Вооруженных сил Украины и подразделениям теробороны в районах Андреевки и Угроедов. В Харьковской области войска «Запад» заняли Глушковку, уничтожив технику и живую силу противника в районах Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное и других населённых пунктов.
Потери украинских вооружённых формирований, по информации Минобороны, в Сумской и Харьковской областях составили до 360 военнослужащих, бронетранспортёр, 24 автомобиля, а также уничтожено десять складов с боеприпасами и материальными средствами. В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли значительный урон украинским формированиям в районах Артёма, Дружковки и других городов. Потери украинской стороны, как сообщило Минобороны, превысили 120 человек, уничтожены техника и склад материальных средств.
Подразделения группировки «Центр» заявляют об успехах на новых выгодных позициях, нанося удары по ряду механизированных, десантных и штурмовых соединений в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Здесь потери противника составили более 205 человек, уничтожена американская боевая машина MaxxPro, два пикапа и артиллерийское орудие.
В Запорожской и Днепропетровской областях продолжается продвижение группировки «Восток», которая, по данным Минобороны, нанесла поражение механизированным, штурмовым, десантно-штурмовым бригадам ВСУ, уничтожив до 390 военнослужащих, восемь бронированных машин и 16 автомобилей. «Днепровская» группировка нанесла удары по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, ликвидировав до 30 человек, два автомобиля и склад материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск поразили объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 145 районах. Противовоздушная оборона сбила 27 реактивных снарядов HIMARS американского производства, три ракеты «Нептун» и 42 беспилотника. С начала спецоперации, по заявлениям Минобороны, уничтожено 670 самолётов, 283 вертолёта, более 112 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и других боевых машин, а также свыше 53 тыс. единиц военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.
Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.
До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.