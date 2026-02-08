  • Новость часаРоссийские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    Раскрыты подробности о соучастниках покушения на генерала Алексеева
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Перед открытием Олимпиады в Италии произошли диверсии на ж/д
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    15 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    8 февраля 2026, 12:57 • Новости дня

    Российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку

    Российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска установили контроль над Сидоровкой в Сумской области и Глушковкой в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Ведомство в канале Max уточнило, что подразделения группировки «Север» взяли Сидоровку в результате активных действий, а также нанесли удары по штурмовому полку Вооруженных сил Украины и подразделениям теробороны в районах Андреевки и Угроедов. В Харьковской области войска «Запад» заняли Глушковку, уничтожив технику и живую силу противника в районах Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное и других населённых пунктов.

    Потери украинских вооружённых формирований, по информации Минобороны, в Сумской и Харьковской областях составили до 360 военнослужащих, бронетранспортёр, 24 автомобиля, а также уничтожено десять складов с боеприпасами и материальными средствами. В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли значительный урон украинским формированиям в районах Артёма, Дружковки и других городов. Потери украинской стороны, как сообщило Минобороны, превысили 120 человек, уничтожены техника и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Центр» заявляют об успехах на новых выгодных позициях, нанося удары по ряду механизированных, десантных и штурмовых соединений в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Здесь потери противника составили более 205 человек, уничтожена американская боевая машина MaxxPro, два пикапа и артиллерийское орудие.

    В Запорожской и Днепропетровской областях продолжается продвижение группировки «Восток», которая, по данным Минобороны, нанесла поражение механизированным, штурмовым, десантно-штурмовым бригадам ВСУ, уничтожив до 390 военнослужащих, восемь бронированных машин и 16 автомобилей. «Днепровская» группировка нанесла удары по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, ликвидировав до 30 человек, два автомобиля и склад материальных средств.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск поразили объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 145 районах. Противовоздушная оборона сбила 27 реактивных снарядов HIMARS американского производства, три ракеты «Нептун» и 42 беспилотника. С начала спецоперации, по заявлениям Минобороны, уничтожено 670 самолётов, 283 вертолёта, более 112 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и других боевых машин, а также свыше 53 тыс. единиц военной автомобильной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

    До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.

    7 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки

    Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки

    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением, этот маневр можно рассматривать как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении села Чугуновка в Харьковской области в субботу сообщило Минобороны.

    «Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.

    «Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.

    С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.

    Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.

    «Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.

    Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».

    Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.

    В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.

    Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.

    Комментарии (16)
    7 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе у Константиновки около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения и связи с северными районами.

    Около 3 тыс. военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики после удара по дамбе Молочарского водохранилища, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, удар по плотине был нанесён ВС России авиабомбой ФАБ-3000 и привёл к разрушению гидросооружения примерно в двух километрах от города.

    В результате удара украинские части потеряли связь с северными районами, а их основные силы сосредоточились в административных зданиях центра Константиновки. Ситуация усугубляется угрозой выхода воды из-под контроля и дальнейшего подтопления, что может полностью изолировать гарнизон и сделать невозможной доставку боеприпасов.

    Отмечается, что положение украинских военных осложняют минусовые температуры и перебои с отоплением. Некоторые подразделения ВСУ уже начали поднимать белые флаги, оказавшись в тяжёлых условиях без снабжения и средств обогрева, однако эти сообщения пока не подтверждены официально.

    Ранее ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (4)
    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине

    Москалькова рассказала о пытках и гибели российских пленных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, отметив нарушения международных норм обращения с пленными.

    Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену имели место факты пыток и гибели российских военных, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что подобное отношение противоречит не только международному праву, но и базовым человеческим нравственным нормам. Москалькова уточнила, что известны конкретные фамилии погибших и она будет добиваться недопустимости подобных случаев.

    Уполномоченный также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой разрешить посещения раненых и нуждающихся в медицинской помощи. По словам Москальковой, российские военнопленные жаловались на недостаточное оказание медицинской помощи, которая могла бы спасти их жизни.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в украинском плену.

    Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Москалькова передала письма от родственников российских пленных украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    @ Корпорация «ЭЛКОР»

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударили по крупнейшей в Европе электроподстанции подстанции на 750кВ, во Львовской области, заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

    Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о ночном ударе России по самой крупной в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. Эта подстанция играет ключевую роль в распределении электроэнергии по западным регионам Украины, объединяя мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также балансируя энергоснабжение за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС, пишет украинское издание «Страна».

    Кроме того, объект отвечает за прием импортируемой из Евросоюза энергии и аварийно-диспетчерской помощи. Нарушение работы подстанции грозит перебоями с электроснабжением и риском дефицита мощности в регионе, отметил Игнатьев. По его словам, в ближайшие четыре дня в украинской энергетике ожидаются серьезные трудности.

    «На данный момент диспетчерский центр Укрэнерго обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 МВт помощи от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», – заявил Игнатьев.

    Ранее сообщалось, что Киевская ТЭЦ-4 полностью разрушена.

    Критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК на Украине.

    Комментарии (12)
    7 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    @ Официальный канал губернатора Белгородской области в Мах

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины.

    Повторный обстрел произошел, когда Гладков совершал поездку и осмотр объектов инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», – сообщил Гладков в Мах.

    Также Гладков отметил мужество и героизм сотрудников аварийных бригад, заявив, что более смелых людей «в своей жизни не встречал». «Настоящие профессионалы», – заявил он.

    Вместе с начальником регионального главка МЧС Сергеем Потаповым Гладков осмотрел пункты временного обогрева в Белгороде. Они были открыты, чтобы дать сотрудникам других учреждений возможность отдохнуть в выходные.

    Гладков сообщил, что три пункта временного обогрева будут работать всю ночь: «Они расположены в здании Росстата на улице Попова, 20 в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», в здании администрации города Белгорода (Гражданский проспект, д. 38), а также в здании правительства Белгородской области (Соборная площадь, 4)».

    С утра круглосуточно продолжит работать пункт в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Гладков добавил, что в «Россетях» прошло совещание по восстановлению энергосистемы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 04:06 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской области Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Одессе «поражен объект врага после налета «Гераней», начался пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы. В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    Комментарии (2)
    8 февраля 2026, 03:58 • Новости дня
    Politico рассказала о непубличном ключевом советнике в Белом доме по Украине

    Politico: Ключевым советником в Белом доме по переговорам об Украине был Бейкер

    Politico рассказала о непубличном ключевом советнике в Белом доме по Украине
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос, пишет Politico.

    Согласно данным Politico, Бейкер, сотрудник совета нацбезопасности США, занимает заметную позицию в разработке внешнеполитического курса страны, в частности по направлению Украины, передает РИА «Новости».

    Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг подчеркнул, что Бейкер был «ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам».

    Газета также отмечает, что Бейкер свободно говорит на русском, болгарском и персидском языках.

    По информации издания, Бейкер принимал участие в подготовке речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

    Кроме того, в июне он находился в Ситуационной комнате Белого дома, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за ударами по ядерным объектам Ирана, а также был задействован в планировании операций против хуситов и разработке ответных мер на напряженность между Индией и Пакистаном.

    Источники издания предполагают, что с учетом текущего политического курса Бейкер может получить еще большее влияние в формировании политики США, особенно в вопросах пересмотра обязательств Вашингтона в Европе и отношения к НАТО при поддержке Республиканской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джей ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что Европе угрожает цензура, а правительства Запада должны учитывать мнения граждан и не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

    Весной Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 22:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    @ Eve Baker/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Брянской области с применением дальнобойных ракет «Нептун» и систем реактивного залпового огня Himars, пострадали двое мирных жителей, повреждена церковь, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар», – сообщил Богомаз в Telegram.

    В результате атаки были нарушены тепло- и энергоснабжение в семи муниципальных образованиях региона. Сейчас специальные и аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества и тепла.

    В Выгоничском районе в результате удара ранены двое мирных жителей. По словам губернатора, пострадавшие мужчины были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

    Кроме того, снаряды повредили частные жилые дома, административное здание и церковь. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека. Повреждения получили два коммерческих объекта, инфраструктурные строения, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах и 12 частных домов.

    Комментарии (7)
    7 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 19:11 • Новости дня
    Зеленский рассказал об «эмоциях» переговорщиков в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация сообщила ему, что в Абу-Даби вызывало «наибольшие эмоции», однако не раскрыл подробности.

    Зеленский сообщил, что украинская делегация рассказала о деталях диалога с представителями России и США, а также о моментах, вызвавших «наибольшие эмоции и наибольший конструктив», передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что ждал доклада по «чувствительным» вопросам переговоров, однако не раскрыл подробностей обсуждаемых тем.

    Переговоры проходили в Абу-Даби в среду и четверг, это уже второй раунд встреч такого уровня.

    Первый раунд состоялся там же 23-24 января. В переговорах участвовали делегации России, США и Украины. Вся встреча проходила в закрытом режиме, представители СМИ не были допущены.

    Владимир Зеленский заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

    Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах в Абу-Даби.

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал эти переговоры конструктивными.

    Комментарии (5)
    7 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский отказался вывести войска из Донбасса после переговоров в Абу-Даби

    Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена выводить войска с территории Донбасса, несмотря на предложения России и США.

    Зеленский заявил, что позиция Украины относительно выхода из Донбасса осталась неизменной после переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС.

    По его словам, самая надежная позиция – «стоим на своем».

    «Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», – отметил галва киевского режима.

    Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоялся 4-5 февраля в Абу-Даби. Как сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, стороны договорились об обмене 314 военнопленными и выразили готовность продолжать консультации по вопросам урегулирования конфликта в ближайшие недели.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

    Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах в Абу-Даби.

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считает эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 00:42 • Новости дня
    Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске
    Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске был объявлен сигнал тревоги из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Кравченко обратился к жителям с рекомендацией укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море. Тем, кто оказался на улице, порекомендовали спрятаться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе, избегая открытых пространств у моря. Кроме того, жителей предупредили не использовать автомобили для укрытия и не прятаться у стен многоквартирных домов.

    Власти напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях фото и видео отражения атаки или работы служб. Горожан призвали сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брянская и Белгородская области подверглись ракетным ударам со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских дронов над двумя областями России

    Минобороны сообщило о десяти сбитых дронах над Брянской и Белгородской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчёты ПВО в течение шести часов уничтожили десятьбеспилотников самолетного типа, атаковавших Белгородскую и Брянскую области.

    В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа, передает канал Минобороны в Max.

    По данным ведомства, пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще пять – над Брянской областью.

    Информации о пострадавших или разрушениях в результате инцидента не поступало. Подразделения ПВО продолжают контролировать воздушное пространство в приграничных регионах.

    Напомним, днем в субботу силы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа в небе над Московским регионом, Белгородской и Брянской областями.

    Ктром в субботу на предприятии в Тверской области потушили пожар после атаки украинского беспилотника.

    ПВО за минувшую ночь сбила 82 украинских беспилотника над различными регионами России.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 07:46 • Новости дня
    ПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    В сообщении министерства в Мах отмечается, что 11 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря. Четыре аппарата перехвачены над Калужской областью. Один украинский БПЛА уничтожен над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа в период с 14.00 до 20.00 мск.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгород десятью ракетами пострадали два человека

    ВСУ атаковали Белгород десятью ракетами, пострадали двое мирных жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе ракетного обстрела Белгорода были ранены двое мужчин, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия, сообщили местные власти.

    ВСУ нанесли удар по Белгороду, выпустив 10 ракет, сообщил в своем официальный канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, в результате обстрела были ранены двое мирных жителей.

    Медики оперативно оказали пострадавшим помощь прямо на месте происшествия. После обследования в городской больнице №2 предварительные диагнозы у обоих мужчин не подтвердились, угрозы их жизни нет.

    В результате атаки повреждены два коммерческих объекта, инфраструктурные строения, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах и 12 частных домов. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в селе Муроме мужчина погиб, а женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

    А в ночь на пятницу обстрел ВСУ привел к серьезным повреждениям в Белгороде. Глава региона уточнил, что пункты временного размещения и временного обогрева пока не разворачивают.

    Комментарии (0)
    Главное
    СК: Исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по заданию Украины
    Россия указала Израилю на снос мемориалов советским солдатам в Европе
    Опубликованы данные Госархива Курской области об убийстве нацистами 300 женщин
    Появились данные об обучении инструкторами ГУР МО Украины террористов в Мали
    Скрипач Акопян предоставил фигуристу Гуменнику права на музыку для Олимпиады
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену
    В результате падения Mercedes с эстакады МКАД на Hyundai погибли два человека

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии

    Президент Эстонии Алар Карис внезапно высказался за переговоры с Россией – и тут же из-за этого подвергся яростной критике со стороны собственных подчиненных. Как говорят политологи, Карис «словно ледокол взламывает прежние пропагандистские установки». Зачем ему это и кто решается спорить с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации