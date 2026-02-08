  • Новость часаЭксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на Алексеева
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Перед открытием Олимпиады в Италии произошли диверсии на ж/д
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    15 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    8 февраля 2026, 14:00 • В мире

    Испания ждет помощи от африканских мигрантов

    Испания ждет помощи от африканских мигрантов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Владимир Добрынин

    «Безумной» и «возмутительной» мерой называет испанская оппозиция беспрецедентный шаг, на который пошло правительство страны – легализацию сотен тысяч мигрантов. Чтобы обойти эти возражения, испанским властям пришлось даже пойти на специальную процедуру прохождения соответствующего указа. Ради чего Мадрид все это предпринимает?

    Население Испании в ближайшие месяцы увеличится на полмиллиона человек. Объясняется этот демографический взрыв просто: указанное количество лиц уже присутствует на территории страны. Но скрытно – без разрешения на проживание и права на работу. И потому в качестве легальных персон в статистической отчетности не фигурирующих. Начиная с апреля текущего года у них появится возможность получить вожделенную «тархету» (tarjeta – карточка, исп.), свидетельствующую о том, что предъявитель ее является обладателем ВНЖ в Испании.

    Едва правительственный документ в форме указа был обнародован на сайте Министерства по вопросам интеграции, социального обеспечения и миграции (МИСОМ), как вокруг него возникла полемика, которая, надо сказать, имеет мало  общего с действительностью.

    Прежде всего, представители оппозиции возмутились фактом объявления «мигрантской амнистии» через королевский указ, а не путем проведения легализации через закон. Последний требует обсуждения законопроекта в парламенте, а королевский указ, который фактически составляется в правительстве, а монарх только ставит под ним свою подпись, нет.

    Попытки обсуждения законопроекта социалистами предпринимались, начиная с 2024 года, но предложения правительства одобрения парламента так и не получили. Поэтому глава правительства Педро Санчес и решил прибегнуть к испытанному уже раз способу – точно таким же путем, без парламентского обсуждения он провел указ об оказании финансовой помощи Украине в размере 10 млрд евро траншами по 1 млрд в год в течение 10 лет.

    Правящая коалиция и оппозиция тут же обвинили друг друга в попытках использовать документ в своих политических интересах. Представители Народной партии (Partido Popular) заявили, что социалисты этим широким жестом рассчитывают увеличить свою электоральную базу, поскольку обещают «новым испанцам» возможность участия в выборах. Мол, благодарные соискатели и получатели ВНЖ, конечно же, на самом деле мечтают о полноценном гражданстве и в качестве благодарности за это поддержат рулящих сегодня ИСРП и левопопулистскую партию «Подемос» (Podemos – мы можем, исп.).

    Кроме того Эстер Муньос, пресс-секретарь Народной партии в Конгрессе, отметила, что согласно указу соискателю ВНЖ требуется лишь предъявить любое доказательство пребывания в Испании в течение пяти месяцев и более до 31 декабря 2025 года. По ее мнению, соискатель таким образом может получить ВНЖ, а вот от обязанности легального трудоустройства он будет свободен: «Мы не понимаем эти массовые легализации, особенно учитывая, что они связаны с пятимесячным видом на жительство, а не с трудоустройством». То есть,

    по мнению активистки Народной партии, экономической выгоды стране такая легализация не принесет.

    Именуемая в европейской прессе «крайне правой» партия «Голос» (Vox) устами своего лидера Сантьяго Абаскаля Vox объявила, что подаст апелляцию на королевский указ в Верховный суд. Она считает эту меру «безумной», «возмутительной» и, по ее словам, посягательством на национальную идентичность, а также «стимулированием фактора привлекательности страны для увеличения в нее притока иностранных рабочих».

    Экс-глава Министерства по вопросам интеграции, социального обеспечения МИСОМ, а ныне депутат европарламента Ирене Монтеро (ИСРП) ответила, что «указ – это безусловная победа левых сил, которая означает очередной шаг на пути к достижению всеобщего равенства и установлению справедливости в испанском обществе». Немного увлекшись собственной пламенной речью, Монтеро также выразила мысль о том, что «новым испанцам» неплохо бы предоставить и право голосовать, а для реализации этой идеи потребуется сократить время пребывания в статусе обладателя ВНЖ до 2-3 лет.

    Сейчас для подачи на гражданство в стране нужно прожить легально не менее 10 лет, исключение имеется для приезжих из государств Латинской Америки – три года. Такое послабление объясняется желанием Испании загладить вину за годы, когда она держала страны Нового Света в качестве своих колоний.

    Лидер социалистов и глава правительства Педро Санчес не замедлил подчеркнуть, что «80% роста испанской экономики за последние шесть лет обеспечили мигранты, легализация их нужна для решения проблем испанской экономики». То есть, заполнения вакантных рабочих мест, увеличения поступлений в фонд социального страхования и наращивании бюджета пенсионного фонда.

    Дефицит которого последние два десятка лет только увеличивается: поступления за год от почти 22 миллионов трудоустроенных составляют 14 евро млрд. Для выплат пенсионерам требуется 67,8 млрд евро. Разницу покрывает государство. Полмиллиона новых пар рабочих рук целиком проблему не решат: вряд ли они смогут «загрузить» фонд социального страхования на недостающие 53 млрд евро.

    Но… лучше иметь полмиллиона дополнительных легальных налогоплательщиков, чем оставить их в статусе нелегальных налогонеплательщиков. Депортацию же нелегалов испанские власти не приветствуют – лишние расходы бюджета, а компенсаций от государств, куда иностранцев будут возвращать, не дождешься.

    Любопытно, что безработица в Испании (2 477 100 человек по данным на конец 2025 года) составляет чуть менее 10% от всего трудоспособного населения. Которые получают кто – пособие по безработице, кто – гарантированный месячный заработок (ingreso minivo vital выплачивается почти миллиону жителей страны). Решать проблемы привлечением иностранных рабочих, когда свои сидят незанятыми – тот еще рецепт оздоровления экономики. И это – та самая страна, которая сегодня в ЕС считается лидером по росту экономики (2,3% обещано на 2026 год).

    Правительство публично не прокомментировало происхождение цифры потенциальных бенефициаров программы, поскольку в Испании нет официальной базы данных, которая бы фиксировала количество нелегальных мигрантов. По подсчетам портала Maldita.es, на 1 января 2025 года число «находившихся в нелегальном административном состоянии» составляло 837 978 человек.

    По последним данным испанского Национального института статистики, сейчас каждый седьмой житель Испании – иммигрант: их в стране более семи миллионов из 49,4 млн населения. Наиболее быстрорастущая иммигрантская прослойка исповедует ислам: мусульман в стране насчитывается 2,5 млн или 5% населения. В 2000 году из 40,5 млн жителей Испании мусульманами были лишь около 500 тыс. Слово «исламизация» по отношению к демографическим процессам, идущим в стране, употребляется в прессе все чаще, ибо большая часть легализуемых иностранцев – выходцы из Африки. Прежде всего Марокко и Алжира. Именно они в итоге и станут новыми гражданами Испании.

