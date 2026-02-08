  • Новость часаЭксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергосистема Украины столкнулась с серьезным дефицитом из-за одной из самых разрушительных атак ВС России на важнейшие объекты генерации и передачи электроэнергии, которые находятся на западе страны, сообщили украинские эксперты.

    Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к одной из самых разрушительных атак за всю историю, пишет украинское издание «Страна».

    Эксперт энергорынка Олег Попенко сообщил, что основные удары пришлись на западные регионы, где были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, играющие ключевую роль в снабжении западных областей и обеспечении импорта электричества из Европы. Кроме того, под атаками оказались Ладыжинская и Трипольская ТЭС, а также главные подстанции и линии передачи, включая магистраль, соединяющую Ривненскую АЭС с Киевом.

    Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью атак стал «хребет» энергосистемы – ключевые объекты генерации и передачи. По словам эксперта Юрия Корольчука, Россия намеренно наносит повторные удары по объектам, находящимся в ремонте, чтобы не допустить их восстановления. Корольчук подчеркнул: «Россияне собирают информацию и намерено добивают энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества».

    В компании «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения подстанций все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены, то есть снизили мощность, но полной остановки не произошло. Причиной стало поражение крупнейшей подстанции во Львовской области, связывающей Ровенскую и Хмельницкую АЭС, а также обеспечивающей импорт из Европы.

    Дефицит в энергосистеме в момент атаки мог вырасти до 2,7 ГВт, а с учетом уже существующего дефицита общая нехватка достигла 8 ГВт, что составляет до 50% расчетного потребления страны.

    Эксперты отмечают, что энергетики попытаются восстановить работу блоков в ближайшее время, однако есть риски, что это не удастся. Глава Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что серьезные трудности в энергетике сохранятся минимум четыре дня. Для стабилизации ситуации диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше, что позволило краткосрочно получить до 200 МВт, однако эта мера считается временной и дорогой.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.

    Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

    ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    7 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением, этот маневр можно рассматривать как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении села Чугуновка в Харьковской области в субботу сообщило Минобороны.

    «Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.

    «Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.

    С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.

    Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.

    «Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.

    Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».

    Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.

    В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.

    Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине

    BZ: Признания брата Кличко о коррупционной политике Киева вызвали беспокойство в Германии

    @ XAMAX/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии вызвали беспокойство признания брата мэра Киева Владимира Кличко российским пранкерам о подмене брата, Виталия, на встречах и системной коррупции на Украине, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что телефонный розыгрыш российских пранкеров, в ходе которого был обманут брат мэра Киева, бывший боксер Владимир Кличко, вызвал бурную реакцию в Германии, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора Кличко-младший признался, что коррумпированные структуры в стране серьезно мешают получению международной поддержки.

    «Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время», – отмечается в материале.

    Особое беспокойство вызвали не только откровенные заявления о коррупции, но и признание Владимира Кличко о том, что он иногда подменяет своего брата Виталия на встречах с другими мэрами и чиновниками. Авторы статьи подчеркивают, что подобные признания проливают свет на закулисную кухню политики на Украине.

    В публикации Berliner Zeitung подчеркивается, что коррупция десятилетиями остается одной из основных проблем украинского общества. Несмотря на регулярные обещания реформ и поддержку со стороны Запада, коррупционные схемы продолжают существовать как в административных органах, так и в вооружённых силах страны.

    Ранее Владимир Кличко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что коррупция на Украине мешает получать поддержку из-за рубежа.

    7 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС России авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе у Константиновки около 3 тыс. бойцов ВСУ оказались отрезаны от снабжения и связи с северными районами.

    Около 3 тыс. военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики после удара по дамбе Молочарского водохранилища, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, удар по плотине был нанесён ВС России авиабомбой ФАБ-3000 и привёл к разрушению гидросооружения примерно в двух километрах от города.

    В результате удара украинские части потеряли связь с северными районами, а их основные силы сосредоточились в административных зданиях центра Константиновки. Ситуация усугубляется угрозой выхода воды из-под контроля и дальнейшего подтопления, что может полностью изолировать гарнизон и сделать невозможной доставку боеприпасов.

    Отмечается, что положение украинских военных осложняют минусовые температуры и перебои с отоплением. Некоторые подразделения ВСУ уже начали поднимать белые флаги, оказавшись в тяжёлых условиях без снабжения и средств обогрева, однако эти сообщения пока не подтверждены официально.

    Ранее ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол.

    7 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, отметив нарушения международных норм обращения с пленными.

    Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену имели место факты пыток и гибели российских военных, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что подобное отношение противоречит не только международному праву, но и базовым человеческим нравственным нормам. Москалькова уточнила, что известны конкретные фамилии погибших и она будет добиваться недопустимости подобных случаев.

    Уполномоченный также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой разрешить посещения раненых и нуждающихся в медицинской помощи. По словам Москальковой, российские военнопленные жаловались на недостаточное оказание медицинской помощи, которая могла бы спасти их жизни.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в украинском плену.

    Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Москалькова передала письма от родственников российских пленных украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

    7 февраля 2026, 20:34 • Новости дня
    Украинский стример, прославившийся ежедневной «минутой молчания», сбежал в Канаду

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский блогер Ярослав Краснов, известный своими ежедневными стримами «минуты молчания» по погибшим, выехал в Канаду.

    Ярослав Краснов, популярный украинский блогер, прославился тем, что в течение 188 дней подряд проводил стримы, посвященные «минуте молчания» по погибшим на фронте. После активных призывов к автомобилистам Киева останавливаться для минуты скорби Краснов решил покинуть страну, воспользовавшись разрешением для мужчин в возрасте до 22 лет, передает РИА «Новости».

    В своей социальной сети Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории России) он рассказал: «Я приехал в Канаду, это было такое благословение. Не знаю, что будет дальше, я доверяю только Богу, потому что если не Бог, то не дай Бог».

    Блогер пообещал продолжить записывать «минуты молчания» уже из-за границы, отметив, что новую мотивацию ему подсказало сновидение.

    Кабмин Украины в августе 2025 года разрешил выезд всем мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщили о массовом отъезде молодых людей из страны, а видео с успешными попытками выезда стали вирусными в соцсетях. По словам депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, только за последние полгода Украину покинули не менее 500 тыс. молодых мужчин.

    СМИ писали, что молодые мужчины с Украины отправились в Германию, Польшу и Чехию после получения разрешения на выезд.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    7 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ
    @ Официальный канал губернатора Белгородской области в Мах

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины.

    Повторный обстрел произошел, когда Гладков совершал поездку и осмотр объектов инфраструктуры. «Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», – сообщил Гладков в Мах.

    Также Гладков отметил мужество и героизм сотрудников аварийных бригад, заявив, что более смелых людей «в своей жизни не встречал». «Настоящие профессионалы», – заявил он.

    Вместе с начальником регионального главка МЧС Сергеем Потаповым Гладков осмотрел пункты временного обогрева в Белгороде. Они были открыты, чтобы дать сотрудникам других учреждений возможность отдохнуть в выходные.

    Гладков сообщил, что три пункта временного обогрева будут работать всю ночь: «Они расположены в здании Росстата на улице Попова, 20 в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», в здании администрации города Белгорода (Гражданский проспект, д. 38), а также в здании правительства Белгородской области (Соборная площадь, 4)».

    С утра круглосуточно продолжит работать пункт в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Гладков добавил, что в «Россетях» прошло совещание по восстановлению энергосистемы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Валентин Демидов сообщал, что в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    8 февраля 2026, 04:06 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской области Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Одессе «поражен объект врага после налета «Гераней», начался пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы. В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    8 февраля 2026, 03:58 • Новости дня
    Politico рассказала о непубличном ключевом советнике в Белом доме по Украине

    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос, пишет Politico.

    Согласно данным Politico, Бейкер, сотрудник совета нацбезопасности США, занимает заметную позицию в разработке внешнеполитического курса страны, в частности по направлению Украины, передает РИА «Новости».

    Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг подчеркнул, что Бейкер был «ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам».

    Газета также отмечает, что Бейкер свободно говорит на русском, болгарском и персидском языках.

    По информации издания, Бейкер принимал участие в подготовке речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

    Кроме того, в июне он находился в Ситуационной комнате Белого дома, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за ударами по ядерным объектам Ирана, а также был задействован в планировании операций против хуситов и разработке ответных мер на напряженность между Индией и Пакистаном.

    Источники издания предполагают, что с учетом текущего политического курса Бейкер может получить еще большее влияние в формировании политики США, особенно в вопросах пересмотра обязательств Вашингтона в Европе и отношения к НАТО при поддержке Республиканской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джей ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что Европе угрожает цензура, а правительства Запада должны учитывать мнения граждан и не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

    Весной Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.

    7 февраля 2026, 16:24 • Новости дня
    Электрик посоветовал киевлянам выбросить электрочайники до мая

    Tекст: Вера Басилая

    Жителям многоквартирных домов в Киеве электрик посоветовали не пользоваться электроприборами до мая после отключения лифтов и регулярных аварий в электросетях.

    Жители дома на улице Сержа Лифаря, 5 в Киеве сообщили, что электрик из ЖЭК 305 отключил электричество в лифтах сразу во всех 16 подъездах.

    Один из жителей отметил: «У нас проживают инвалиды, старые люди, маленькие дети, не могут выйти, скорые забрать людей. Это катастрофа!».

    На опубликованном видео электрик Александр посоветовал местным жителям до мая не пользоваться электроприборами и не включать бойлеры. В качестве альтернативы он предложил: «Став кастрюлю на газ и грей воду, чтоб помыть яйца».

    Между тем, управляющая компания Оболонского района пояснила, что ремонт электрических сетей жильцы должны оплачивать самостоятельно. В заявлении говорится, что из-за длительной эксплуатации сети нуждаются в капитальном ремонте, а совладельцы квартир несут ответственность за содержание общего имущества, включая электрические системы.

    Киевляне должны за свой счет ремонтировать электрические сети в своем многоквартирном доме, где постоянно пропадает свет и горит щитовая.

    Компания уточнила, что существует программа софинансирования ремонта в Киеве, но получение средств из городского бюджета может занять несколько лет.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал киевлянам заранее запастись продуктами и медикаментами.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены. Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена.

    Время подачи электроэнергии в Киеве сократили на три часа.

    7 февраля 2026, 22:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    @ Eve Baker/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Брянской области с применением дальнобойных ракет «Нептун» и систем реактивного залпового огня Himars, пострадали двое мирных жителей, повреждена церковь, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар», – сообщил Богомаз в Telegram.

    В результате атаки были нарушены тепло- и энергоснабжение в семи муниципальных образованиях региона. Сейчас специальные и аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества и тепла.

    В Выгоничском районе в результате удара ранены двое мирных жителей. По словам губернатора, пострадавшие мужчины были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

    Кроме того, снаряды повредили частные жилые дома, административное здание и церковь. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека. Повреждения получили два коммерческих объекта, инфраструктурные строения, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах и 12 частных домов.

    7 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нападения подростка с ножом на общежитие медицинского университета в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов, сообщили в СК.

    Два сотрудника полиции получили ножевые ранения при задержании подростка, напавшего на общежитие медицинского университета в Уфе. При задержании нападавший оказал сопротивление, сообщает СК.

    По данным следствия, нападение произошло 7 февраля в общежитии на улице Репина. Подозреваемый, 15-летний местный житель, был вооружен ножом и атаковал проживающих студентов – несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

    Во время задержания нападавший оказал активное сопротивление, причинив вред полицейским и себе самому. Сейчас подросток помещен в медицинское учреждение.

    Следователи и криминалисты СК совместно с полицией работают на месте происшествия, проводится комплекс первоначальных следственных действий для установления всех обстоятельств и мотивов случившегося.

    Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе задержан подозреваемый в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения.

    Ранее ученик девятого класса школы в Уфе совершил нападение на педагога и сверстников со страйкбольным оружием, никто не пострадал. А до этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Уфе и ликвидировали одного боевика.

    7 февраля 2026, 16:11 • Новости дня
    Все украинские АЭС вынужденно снизили мощность

    @ Ralf1969/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские атомные электростанции сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии, сообщает Укрэнерго.

    Как сообщает Укрэнерго, все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были разгружены из-за ударов по высоковольтным подстанциям. Эти подстанции обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, и их повреждение привело к необходимости снизить нагрузку на АЭС.

    Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

    ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области.

    Минобороны заявило, что целью ударов были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    7 февраля 2026, 16:19 • Новости дня
    На Украине не стали наказывать Мудрика за слова о Волыни

    @ IMAGO/Jonathan Moscrop/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Украины заявило о невозможности начать дисциплинарное разбирательство в отношении футболиста Михаила Мудрика после его высказываний о Волынской резне.

    МИД Украины сообщил, что не имеет полномочий инициировать дисциплинарные меры против футболиста английского клуба «Челси» Михаила Мудрика, который ранее высказался по поводу Волынской резни, пишет РИА «Новости».

    Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе после того, как во время игры в Counter-Strike 2 против польского соперника высмеял трагедию 1943–1944 годов, заявив: «Волынь ты будешь помнить вечно, бомж».

    В ответе польским СМИ украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что выступает за ответственный и уважительный подход к сложным страницам истории Украины и Польши.

    Представители министерства заявили: «Согласно информации, имеющейся в распоряжении МИД Украины, вышеупомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом сборной Украины по футболу. Поэтому министерство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления».

    МИД Украины также отметил, что не контролирует высказывания частных лиц, особенно если они сделаны в неофициальном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе А выявили запрещенное вещество. Позже «Челси»  подтвердил положительный результат допинг-теста Мудрика.

    А украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что Мудрику ввели в колено стволовые клетки коровы с мельдонием.

    7 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Передача словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены вынудила Братиславу полностью полагаться на военную поддержку соседей, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине без предоставления республике адекватной замены, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни одно другое государство не поступало так, чтобы после передачи вооружения полностью зависеть от помощи соседей. Пеллегрини также отверг заявления прежней правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были просто металлоломом, и напомнил, что самолеты смогли своим ходом покинуть страну.

    По словам Пеллегрини, когда он был премьер-министром, он лично испытывал МиГ-29 и убедился в их полной боеспособности. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, считает, что прокуратура, закрывшая дела о передаче военной техники Украине, действует политически мотивированно, чтобы защитить бывшее руководство. Фицо отметил, что истребители были не только в рабочем состоянии, но и модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

    Ранее словацкий прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии дел по передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 из-за отсутствия доказательств нанесения ущерба республике.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.

