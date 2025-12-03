Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

Tекст: Андрей Резчиков

Попытки украинских властей пополнить военные ряды с помощью молодежного «Контракта 18-24» оказались полностью провальными. Как пишет в своем расследовании агентство Reuters, юношей не привлекла перспектива оказаться на фронте за большие деньги и социальные льготы.

В материале рассказано о судьбе одиннадцати парней, заключивших «контракты» с Вооруженными силами Украины (ВСУ). На сегодняшний день ни один из них участия в боевых действиях не принимает. Четверо получили ранения различной степени тяжести, трое пропали без вести (фактически это означает гибель), двое дезертировали, еще один заболел, а другой покончил жизнь самоубийством.

Проект «Контракт 18-24» был запущен в начале февраля. Он предназначен для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации (которая в стране начинается с 25 лет). Участникам программы обещают выплатить по одному млн гривен (более 1,8 млн рублей), а также предоставить возможности воспользоваться «нулевой ипотекой», пройти обучение за госсчет, получить бесплатное медобслуживание и право на выезд за границу после года службы.

Уже через два месяца после старта проекта замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщал, что власти смогли привлечь в ВСУ менее 500 молодых добровольцев. Он отмечал: «Хотелось бы, чтобы цифра была больше». О провале кампании также заявлял депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. По его словам, пожелавших служить в ВСУ по контракту оказалось существенно меньше прогнозируемого, несмотря на усилия по привлечению этой категории граждан.

Ранее сообщалось, что в месяц по «молодежному контракту» удается призывать в среднем 135-140 человек. В настоящее время на Украине призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Общая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, а с мая 2025 правила мобилизации ужесточили, сократив число льгот и отсрочек для призывников.

«Молодое поколение разочаровалось в политических целях этой войны и даже в содержании украинского патриотизма, на который изначально напирал режим, якобы «отражая» агрессию России», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Кроме того, юноши прекрасно понимают, что условия контракта будут рано или поздно сорваны и «Украина отбрешется тем, что у нее нет денег». «Кроме того, на эти деньги нельзя построить счастливое будущее, даже оставшись в живых. А с психологической точки зрения видно всеобщее неприятие войны на личном уровне. Сопротивление на бытовом уровне ТЦК (так на Украине называют военкоматы) порождает тотальное неприятие войны», – пояснил политолог.

«Программа «Контракт 18-24» провалилась, потому что молодежь не клюнула на нее – слишком много информации о бесславной и страшной гибели военнослужащих со стороны Украины. Остаться в живых – это немыслимая удача. Именно поэтому, по многим оценкам, менее двух тысяч молодых людей согласились заключить этот контракт», – отмечает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Скачко говорит, что называемые в западных СМИ данные о том, что в республике можно призвать от 400 тыс. до 700 тыс. молодых людей, выглядят привлекательно только на бумаге. «Зеленскому просто некем проводить тотальную мобилизацию этих молодых людей. Кроме того, это же коснется и тех, кто сейчас находится на фронте, ведь будут забирать их детей, что чревато политико-социальным взрывом.

И это, действительно, может стать последней каплей.

К оценке мобилизационного ресурса Украины в нынешнем состоянии нельзя подходить статистически и чисто по демографическим показателям. Людей вроде бы много, но на самом деле их нет. Власти даже калек не могут наловить, о чем говорит практика. Я напомню, что изначально мобилизационный ресурс оценивался в 1,5-2 млн, но Украина практически никогда не добирала планы», – добавил спикер.

Шеслер считает, что в стране невозможно найти 700 тыс. молодых людей. Она напомнила о гигантском оттоке молодежи из Украины. «Более 120 тыс. граждан в возрасте от 18 до 22 лет с конца августа покинули Украину через границу с Польшей. Это произошло после разрешения кабмина на выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Эти тысячи убегали всеми силами, чтобы не попасть в армию», – добавила спикер.

Но если предположить, что информация о 400 тыс. верна, а Зеленский вместо согласия на мир начнет принудительную мобилизацию молодежи, то картина будет чудовищной. Экстраполяция данных Reuters показывает, что в результате сотни тысяч человек перестанут воевать через сравнительно короткое время. Из них, согласно этой проекции, около 145 тыс. будут ранены, 109 тыс. пропадут без вести, 73 тыс. уйдут в СЗЧ, 36 тыс. серьезно заболеют, и, что самое трагичное, до 36 тыс. молодых парней могут свести счеты с жизнью.

Обращает на себя внимание и другая статистика. На днях создатель телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов приводил данные о том, что общее количество опубликованных некрологов украинских военных составило почти 700 тыс., не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись. Татаринов собирает данные некрологов с украинских сайтов и соцсетей с лета 2022 года при помощи специальной программы.

На Украине обсуждаются схожие цифры, так как скрыть огромные потери ВСУ невозможно. Например, недавно на местном телевидении депутат сообщил о 500 тыс. погибших еще столько же раненых. «От этой цифры все ошалели, потому что Зеленский официально приводил совершенно другие данные. Все это говорит о том, что

украинской армии не помогла бы полная мобилизация молодых людей в возрасте 18-24 лет.

Таким образом сегодня, подчеркивает председатель СППУ, среди молодежи остались в основном те, кто не пригоден для службы по состоянию здоровья. «Если представить, что власти решат призвать всю молодежь в возрасте 18-24 лет, то подавляющее большинство дезертирует. Никто не собирается воевать. Даже сейчас из 100 «бусифицированных» (то есть насильно призванных в ВСУ) 60 уходят в СЗЧ (самовольное оставление части)», – добавила Шеслер.