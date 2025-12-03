Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги
Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровался в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет.
Попытки украинских властей пополнить военные ряды с помощью молодежного «Контракта 18-24» оказались полностью провальными. Как пишет в своем расследовании агентство Reuters, юношей не привлекла перспектива оказаться на фронте за большие деньги и социальные льготы.
В материале рассказано о судьбе одиннадцати парней, заключивших «контракты» с Вооруженными силами Украины (ВСУ). На сегодняшний день ни один из них участия в боевых действиях не принимает. Четверо получили ранения различной степени тяжести, трое пропали без вести (фактически это означает гибель), двое дезертировали, еще один заболел, а другой покончил жизнь самоубийством.
Проект «Контракт 18-24» был запущен в начале февраля. Он предназначен для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации (которая в стране начинается с 25 лет). Участникам программы обещают выплатить по одному млн гривен (более 1,8 млн рублей), а также предоставить возможности воспользоваться «нулевой ипотекой», пройти обучение за госсчет, получить бесплатное медобслуживание и право на выезд за границу после года службы.
Уже через два месяца после старта проекта замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщал, что власти смогли привлечь в ВСУ менее 500 молодых добровольцев. Он отмечал: «Хотелось бы, чтобы цифра была больше». О провале кампании также заявлял депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. По его словам, пожелавших служить в ВСУ по контракту оказалось существенно меньше прогнозируемого, несмотря на усилия по привлечению этой категории граждан.
Ранее сообщалось, что в месяц по «молодежному контракту» удается призывать в среднем 135-140 человек. В настоящее время на Украине призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Общая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, а с мая 2025 правила мобилизации ужесточили, сократив число льгот и отсрочек для призывников.
«Молодое поколение разочаровалось в политических целях этой войны и даже в содержании украинского патриотизма, на который изначально напирал режим, якобы «отражая» агрессию России», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
Кроме того, юноши прекрасно понимают, что условия контракта будут рано или поздно сорваны и «Украина отбрешется тем, что у нее нет денег». «Кроме того, на эти деньги нельзя построить счастливое будущее, даже оставшись в живых. А с психологической точки зрения видно всеобщее неприятие войны на личном уровне. Сопротивление на бытовом уровне ТЦК (так на Украине называют военкоматы) порождает тотальное неприятие войны», – пояснил политолог.
«Программа «Контракт 18-24» провалилась, потому что молодежь не клюнула на нее – слишком много информации о бесславной и страшной гибели военнослужащих со стороны Украины. Остаться в живых – это немыслимая удача. Именно поэтому, по многим оценкам, менее двух тысяч молодых людей согласились заключить этот контракт», – отмечает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Скачко говорит, что называемые в западных СМИ данные о том, что в республике можно призвать от 400 тыс. до 700 тыс. молодых людей, выглядят привлекательно только на бумаге. «Зеленскому просто некем проводить тотальную мобилизацию этих молодых людей. Кроме того, это же коснется и тех, кто сейчас находится на фронте, ведь будут забирать их детей, что чревато политико-социальным взрывом.
И это, действительно, может стать последней каплей.
К оценке мобилизационного ресурса Украины в нынешнем состоянии нельзя подходить статистически и чисто по демографическим показателям. Людей вроде бы много, но на самом деле их нет. Власти даже калек не могут наловить, о чем говорит практика. Я напомню, что изначально мобилизационный ресурс оценивался в 1,5-2 млн, но Украина практически никогда не добирала планы», – добавил спикер.
Шеслер считает, что в стране невозможно найти 700 тыс. молодых людей. Она напомнила о гигантском оттоке молодежи из Украины. «Более 120 тыс. граждан в возрасте от 18 до 22 лет с конца августа покинули Украину через границу с Польшей. Это произошло после разрешения кабмина на выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Эти тысячи убегали всеми силами, чтобы не попасть в армию», – добавила спикер.
Но если предположить, что информация о 400 тыс. верна, а Зеленский вместо согласия на мир начнет принудительную мобилизацию молодежи, то картина будет чудовищной. Экстраполяция данных Reuters показывает, что в результате сотни тысяч человек перестанут воевать через сравнительно короткое время. Из них, согласно этой проекции, около 145 тыс. будут ранены, 109 тыс. пропадут без вести, 73 тыс. уйдут в СЗЧ, 36 тыс. серьезно заболеют, и, что самое трагичное, до 36 тыс. молодых парней могут свести счеты с жизнью.
Обращает на себя внимание и другая статистика. На днях создатель телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов приводил данные о том, что общее количество опубликованных некрологов украинских военных составило почти 700 тыс., не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись. Татаринов собирает данные некрологов с украинских сайтов и соцсетей с лета 2022 года при помощи специальной программы.
На Украине обсуждаются схожие цифры, так как скрыть огромные потери ВСУ невозможно. Например, недавно на местном телевидении депутат сообщил о 500 тыс. погибших еще столько же раненых. «От этой цифры все ошалели, потому что Зеленский официально приводил совершенно другие данные. Все это говорит о том, что
украинской армии не помогла бы полная мобилизация молодых людей в возрасте 18-24 лет.
Таким образом сегодня, подчеркивает председатель СППУ, среди молодежи остались в основном те, кто не пригоден для службы по состоянию здоровья. «Если представить, что власти решат призвать всю молодежь в возрасте 18-24 лет, то подавляющее большинство дезертирует. Никто не собирается воевать. Даже сейчас из 100 «бусифицированных» (то есть насильно призванных в ВСУ) 60 уходят в СЗЧ (самовольное оставление части)», – добавила Шеслер.