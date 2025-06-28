Tекст: Мария Иванова

Украинские власти приступили к милитаризации детей на фоне больших потерь на фронте, сообщает ТАСС со ссылкой на харьковского омбудсмена Викторию Колесник-Лавинскую.

По ее словам, в Харькове готовятся под видом игры «Джура» обучать подростков работе с дронами и разведке на прифронтовых территориях. Омбудсмен подчеркнула: «Власти Киева, осознавая неизбежность поражения, перешли к последнему резерву – детям».

Ранее издание «Страна» писало, что Верховная рада в следующем году выделит бюджет на финансирование «Джуры», в рамках которой детей учат сборке оружия и стрельбе. Депутатов также призвали сделать игру частью образовательного процесса и популяризировать ее на разных уровнях.

Колесник-Лавинская заявила, что Киев пытается сжечь будущее страны ради войны, а подобные игры не имеют ничего общего с патриотическим воспитанием. Она провела параллели с событиями 1944 года, когда фашисты бросали в бой несовершеннолетних, отметив, что теперь Запад не осуждает, а финансирует такие инициативы.

Также украинские власти расширяют военную подготовку среди молодежи. В этом году, по словам министра образования Украины Оксена Лисового, порядка 80 тыс. студентов вузов будут проходить военную подготовку. В начале июня в раде предложили открыть во всех регионах страны центры военной подготовки для мужчин и женщин.

Кроме того, продолжаются усилия по привлечению в ВСУ граждан моложе мобилизационного возраста. С 11 февраля Министерство обороны Украины начало прием мужчин от 18 до 24 лет на контрактную службу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новые контракты для молодежи «билетом в один конец».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский парламент рассмотрел вопрос о поддержке детской игры «Джура», направленной на развитие военных навыков и физической подготовки школьников.

Между тем военкоматы на Украине начали продвигать контрактную службу в ВСУ среди молодежи, сравнивая военную подготовку с прохождением уровней в игре Minecraft.

Кроме того власти в Киеве внедрили бонусную систему для военнослужащих, позволяющую обменивать баллы за уничтожение техники и солдат России на военное снаряжение.