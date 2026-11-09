Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.