Авианосец ВМС США USS Theodore Roosevelt направился на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив и двигается в сторону Индийского океана. Корабль возглавляет ударную группу ВМС США, направляющуюся на Ближний Восток, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ресурса MarineTraffic.

На прошлой неделе авианосец заходил в Сингапур, что стало его последней остановкой перед прибытием в зону ответственности Центрального командования американских вооруженных сил. Ожидается, что корабль достигнет места назначения в середине ноября, пишет Axios.

Авианосную группу дополняют ракетный крейсер USS Chosin, эсминцы USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также беспилотное судно Seahawk. Последнее используется для радиоэлектронной разведки и наблюдения за обстановкой.

В Аравийском море к юго-востоку от Ирана сейчас дежурят ударные группы во главе с авианосцами USS George Washington и USS George Bush, на каждом из которых размещены по 48 истребителей. Их сопровождают крейсер, 11 эсминцев и экспедиционная база USS Miguel Keith. Еще по два американских эсминца находятся в Красном и Средиземном морях.

Планируется, что USS Theodore Roosevelt заменит авианосец USS George Washington, который несет службу в регионе с 19 августа. При этом пока неизвестно, оставят ли США временно все три авианосные группы на Ближнем Востоке одновременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее атомный авианосец Theodore Roosevelt в сопровождении ударной группы направился на базу в Японии.

Также авианосец покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.

Кроме того, ВМС Ирана захватили американский подводный боевой робот в Ормузском проливе.