Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали россияне
В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали трое россиян
В Египте на трассе Рас-Гариб – Хургада автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего три человека погибли и 25 пострадали, включая троих граждан России, сообщил источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.
ДТП произошло на 95-м километре трассы. Автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим песок, сказал собеседник РИА «Новости».
«В результате столкновения автобуса с груженым песком грузовиком погибли три человека, пострадали 25, в том числе иностранцы – трое россиян, итальянец и француз. Состояние туристов стабильное, нескольких из них выпишут из больницы в ближайшие часы», – заявил источник.
Отмечается, что у большинства пострадавших зафиксированы ушибы и порезы, однако некоторые госпитализированы в тяжелом состоянии. По сообщениям местных СМИ, полиция уже задержала водителя грузовика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в двух ДТП в Египте пострадали 32 российских туриста.
В ноябре прошлого года при столкновении автобуса с грузовиком в египетской провинции Красное море погибла россиянка, еще 25 граждан России получили травмы.
Летом 2025 года автобус с туристами из России попал в аварию по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир, тогда погибла россиянка и десятки человек пострадали.